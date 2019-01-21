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Емілі Ратажковскі показала ідеальне тіло у купальнику

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Емілі Ратажковскі у купальнику - фото 1
Емілі Ратажковскі у купальнику / instagram.com/emrata

Відома модель Емілі Ратажковскі похизувалась стрункими формами у купальнику.

27-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі не лише активно працює над своєю кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 21, 5 млн підписників. Це не дивно, адже дівчина ділиться кадрами зі зйомок, світських заходів та звичайних буднів. До того ж, красуня зовсім не соромиться публікувати доволі відверті знімки.

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Нещодавно Емілі нагадала, що до літа залишилось не так багато часу, опублікувавши фото у купальнику. Зваблива фігура не залишила фанатів байдужими, тому у коментарях зібралось чимало компліментів, а допис зібрав понад мільйон вподобань.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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