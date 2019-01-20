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Нічого зайвого: Емілі Ратажковскі тільки в сорочці розбурхала мережу

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Емілі Ратажковскі забула про білизну - фото 1
Емілі Ратажковскі забула про білизну / instagram.com/emrata

Популярна акторка Емілі Ратажковскі знову опинилась у центрі обговорень через відверте вбрання. Цього разу зірка вирішила просто ходити у сорочці-сукні на голе тіло.

27-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі встигає не лише активно працювати над різноманітними проектами, а й веде акаунт на платформі Instagram. Там за зіркою стежать понад 21 млн користувачів, і це не дивно, адже дівчина часто ділиться знімками своїх звичайних буднів, а також не соромиться демонструвати своє тіло.

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Це підтверджують й останні фото Емілі, на яких красуня йде містом у сорочці-сукні з глибоким вирізом та без білизни. За лічені години допис зібрав монад мільйон вподобань та чимало компліментів у коментарях. Щоправда, знайшлись і ті, хто зазначили, що Ратажковскі поступово перетворюється у Кім Кардашян через її любов до відвертих кадрів.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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