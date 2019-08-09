Емілі Ратажковскі нарвалася на критику за неголені пахви

Зірка подіумів Емілі Ратажковскі знялася в мереживній білизні і з природною рослинністю на тілі на підтримку феміністських течій.

Знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Фото стане обкладинкою вересневого номера глянцю Harper's Bazaar.

І ще: Леся Нікітюк у бікіні позувала під водоспадом

На фотографії Емілі Ратажковскі позує в мереживному бюстгальтері з розпущеним волоссям і агресивним макіяжем. Зірка заклала руки за голову, продемонструвавши наявність волосся під пахвою. У коментарі до знімка модель закликала дати жінкам можливість бути тими, ким вони хочуть. Також зірка повідомила, що вона написала статтю для журналу про важливість прав жінок на вибір: як одягатися, що постити, голитися чи ні.

Багато шанувальниць моделі звинуватили Емілі в лицемірстві. Вони відзначили, що на сторінці зірки не було жодного знімка з волоссям під пахвами. Також користувачі підкреслили, що "навіть з волоссям під пахвами модель все ще намагається зробити ідеальний кадр з ідеальним обличчям і тілом".

Читайте також: Сексуальна модель показала пишні форми у прозорій сукні