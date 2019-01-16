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Ембер Херд показала кумедне фото зі зйомок Аквамена

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Ембер Херд в Аквамені - фото 1
Ембер Херд в Аквамені / instagram.com/amberheard

Акторка Ембер Херд розвеселила прихильників кадром зі зйомок з "Аквамена" разом з Джейсоном Момоа.

32-річна американська акторка та екс-кохана Ілона Маска і Джонні Деппа Ембер Херд активно працює над своєю кар'єрою, але не забуває і про соцмережі. За профілем зірки в Instagram стежать понад 2,6 млн користувачів, і це не дивно, адже кожна картина з її участю збільшує кількість фанатів.

І ще: Ніколь Кідман показала чарівне фото зі зйомок Аквамена

Нещодавно Ембер нагадала про кумедну сцену з недавнього фільму "Аквамен", у якому зіграла роль принцеси Мери. Дівчина показала фото разом з Джейсоном Момоа, який власне і став Акваменом, та букетом троянд. У стрічці була сцена, де Мера вперше бачить квіти і, за звичкою, починає їх їсти.

"Для довідки, троянди смакують не так, як пахнуть!", - відзначила акторка.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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