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Еліна Світоліна вперше стане мамою: українська тенісистка повідомила про свою вагітність

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Еліна Світоліна - фото 1
Еліна Світоліна / instagram

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася зі своїми шанувальниками приємною новиною. Спортсменка повідомила у мережі, що стане мамою.

Так, про першу свою вагітність Еліна Світоліна розповіла в Instagram. Тенісистка чекає дитину від свого чоловіка Гаеля Монфіса. Коханий української спортсменки також професійно займається тенісом, представляючи на міжнародній арені Францію.

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З повним любов'ю та щастя серцем ми раді повідомити, що у жовтні очікуємо маленьку дівчинку, – написала Світоліна, одразу розсекретивши стать дитини.

До своєї новини Еліна додала фото із чоловіком, який ніжно обіймає живіт спортсменки.

Еліна Світоліна вперше стане мамою: українська тенісистка повідомила про свою вагітність - фото 505347

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