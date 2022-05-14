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Джамала отримала престижну нагороду від Атлантичної ради США

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Джамала отримала престижну нагороду від Атлантичної ради США - фото 1

Українську співачку Джамалу відзначили у номінації "Визначне лідерство артиста" за боротьбу та захист української культури під час російського вторгнення в Україну, а також за підтримку біженців та Збройних сил України.

Щорічну нагороду від Атлантичної ради США за "Визначне лідерство" присуджують видатним особистостям, які втілюють у життя цінності трансатлантичних відносин і формують спільне глобальне майбутнє.

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Також спеціальну нагороду від Атлантичної ради США отримав і український народ, "чия хоробрість і стійкість привернули увагу всього світу та дали нову надію захисникам демократії у всьому світі".

"Не втомлюсь підкреслювати, що це наша спільна премія. Усіх моїх колег, які кричать в ефірах про злочини росії, збирають кошти на підтримку ЗСУ, волонтерів та вимушених переселенців, створюють петиції й ні на мить не зупиняються. Наша спільна мета – не дати зникнути з інфопростору війні, яка вбиває, калічить і тримає в заручниках", – прокоментувала Джамала.

Джамала отримала престижну нагороду від Атлантичної ради США - фото 505236

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