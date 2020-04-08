У додатку ДІЯ з'явилися електронні студентські квитки

Для користувачів мобільного додатку "ДІЯ" тепер доступні студентські квитки. Відтак, понад 877 тисяч українських студентів відсьогодні можуть користуватися е-студентським на своєму смартфоні.

Опісля трьох тижнів тестування, в якому брали участь майже 10 тисяч студентів, додаток "ДІЯ" отримав нову корисну функцію. В ньому тепер доступні електронні студентські квитки.

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Тепер студенти, які авторизовані у додатку "ДІЯ" можуть не переживати через те, що вони забули студентський вдома. Причому, всі ми прекрасно знаємо, що його відновлення – та ще атракція, тож можна буде сміливо залишати його, використовуючи електронну версію для проїзду на громадському транспорті.

Нагадаємо, що після карантину студенти зможуть використовувати свій студентський на смартфоні, щоб:

Отримати 50-відсоткову знижку на проїзд залізницею в плацкартних вагонах, а також здійснити посадку на поїзд;

Зареєструватися на рейс у межах країни;

Скористатися знижками у музеях та інших державних установах у сфері культури: це навіть можуть бути кінотеатри, розважальні центри та торговельні компанії;

Отримати знижку на проїзд у комунальному громадському міському чи приміському транспорті;

У деяких навчальних закладах е-студентським можна буде скористатися як читальним квитком у бібліотеці.

Щоб завантажити додаток "ДІЯ" потрібно завітати до App Store або Google Play.

Зазначимо, що наразі проходить бета-тестування ID-карток і закордонних паспортів. Скоро і вони з'являться у додатку "ДІЯ".

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