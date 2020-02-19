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Електромобіль зі Шрі-Ланки оцінили у чверть мільйона доларів: розкішні фото

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Електрокар Vega EVX - фото 1
Електрокар Vega EVX / vega

На виставці в Женеві відбудеться світовий дебют нового бренду Vega. Молода компанія зі Шрі-Ланки вирішила внести свій вклад в розвиток електромобілів. На престижному автошоу компанія презентує модель Vega EVX.

Автомобіль Vega EVX оснащений двома електромоторами, що забезпечують привід всіх коліс. Сумарна потужність досягає 804 к.с., а крутний момент становить 760 Нм.

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Електромобіль зі Шрі-Ланки оцінили у чверть мільйона доларів: розкішні фото - фото 386897

В основі конструкції лежить просторова рама, а кузовні панелі для зниження ваги виконані з вуглепластику. В результаті заявлена вага карбонового купе 2090 кг. За даними творців, на розгін від 0 до 100 км/год автомобілю потрібно лише 3,1 секунди.

Живлення для електромоторів забезпечує літій-іонна батарея з водяним охолодженням місткістю 55 кВт на годину. Її повинно вистачити на пробіг до 300 км. Пізніше компанія обіцяє запропонувати версію з батареєю на 130 кВт на годину, яка дозволить збільшити запас ходу до 750 км. Заявлена вартість Vega EVX – 250 тисяч доларів.

Електромобіль зі Шрі-Ланки оцінили у чверть мільйона доларів: розкішні фото - фото 386898

Електромобіль зі Шрі-Ланки оцінили у чверть мільйона доларів: розкішні фото - фото 386899

Електромобіль зі Шрі-Ланки оцінили у чверть мільйона доларів: розкішні фото - фото 386900

Електромобіль зі Шрі-Ланки оцінили у чверть мільйона доларів: розкішні фото - фото 386901

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Джерело: vega
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