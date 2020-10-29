Електричний Kia Soul пройшов "лосиний тест": він допоміг виявити суттєвий недолік

Іспанське видання km77.com вкотре провело "лосиний тест" – для випробувань вибрали електричну версію Kia Soul, яка продається в Європі під назвою e-Soul. Під час тесту виявили недолік електрокара: раз по раз він демонстрував недостатню обертальність.

"Лосиний тест" проводиться для того, щоб перевірити стійкість автомобілів під час різких маневрів, а саме при об'їзді перешкоди, яка раптово виникла на дорозі. Km77.com використовує для цього трек з виставленими конусами, між якими машина повинна проїхати на різних швидкостях.

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Хорошим результатом вважається, якщо автомобіль не зачіпає конуси на швидкості 77 кілометрів на годину.

Електричний e-Soul виявився досить маневреним, проте виявився і недолік: незалежно від швидкості він раз по раз демонстрував недостатню обертальність, через що збивав конуси. З випробуванням вдалося впоратися лише на швидкості 68 кілометрів на годину. Серед переваг автомобіля журналісти відзначили хорошу роботу системи стабілізації.

Для випробувань вибрали Kia e-Soul 2019 року випуску з 204-сильною електричною установкою. На одному заряді такий електромобіль проїжджає 340 кілометрів на годину.

Нещодавно "лосиний тест" провалив пікап Mitsubishi L200 – він не впорався з маневрами на швидкості 70 кілометрів на годину, а під час одного із заїздів почав "стрибати", хоча всі чотири колеса залишилися на асфальті.

З проблемами зіткнувся і Volkswagen Golf восьмого покоління, який показав надлишкову обертальність, виляв кормою та збивав конуси на швидкості 69 кілометрів на годину. Попри це, він впорався краще, ніж Mercedes-Benz CLA 2019 року – той зачіпав конуси вже на швидкості 66 кілометрів на годину.

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