Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Хелловін

Електричний Kia Soul пройшов "лосиний тест": він допоміг виявити суттєвий недолік

  • 13
Kia Soul успішно пройшов "лосиний тест" - фото 1
Kia Soul успішно пройшов "лосиний тест"

Іспанське видання km77.com вкотре провело "лосиний тест" – для випробувань вибрали електричну версію Kia Soul, яка продається в Європі під назвою e-Soul. Під час тесту виявили недолік електрокара: раз по раз він демонстрував недостатню обертальність.

"Лосиний тест" проводиться для того, щоб перевірити стійкість автомобілів під час різких маневрів, а саме при об'їзді перешкоди, яка раптово виникла на дорозі. Km77.com використовує для цього трек з виставленими конусами, між якими машина повинна проїхати на різних швидкостях.

Це цікаво: Представлено родстер Ares S1: 715 "конячок" під капотом і 2,7 секунди до "сотні"

Хорошим результатом вважається, якщо автомобіль не зачіпає конуси на швидкості 77 кілометрів на годину.

Електричний e-Soul виявився досить маневреним, проте виявився і недолік: незалежно від швидкості він раз по раз демонстрував недостатню обертальність, через що збивав конуси. З випробуванням вдалося впоратися лише на швидкості 68 кілометрів на годину. Серед переваг автомобіля журналісти відзначили хорошу роботу системи стабілізації.

Для випробувань вибрали Kia e-Soul 2019 року випуску з 204-сильною електричною установкою. На одному заряді такий електромобіль проїжджає 340 кілометрів на годину.

Нещодавно "лосиний тест" провалив пікап Mitsubishi L200 – він не впорався з маневрами на швидкості 70 кілометрів на годину, а під час одного із заїздів почав "стрибати", хоча всі чотири колеса залишилися на асфальті.

З проблемами зіткнувся і Volkswagen Golf восьмого покоління, який показав надлишкову обертальність, виляв кормою та збивав конуси на швидкості 69 кілометрів на годину. Попри це, він впорався краще, ніж Mercedes-Benz CLA 2019 року – той зачіпав конуси вже на швидкості 66 кілометрів на годину.

Читайте також: Японський дизайнер перетворив Lamborghini Aventador S на арт-об'єкт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чоловіча фланелева сорочка: 20 комфортних моделей для дому, роботи та подорожей
  • 25 жовтня, 19:21
  • 157
Гороскоп на цей тиждень 26 жовтня – 1 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 25 жовтня, 17:20
  • 548
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2609521
Загрузка...
Новини