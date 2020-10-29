Японський дизайнер перетворив Lamborghini Aventador S на арт-об'єкт

Компанія Lamborghini представила нову версію суперкара Aventador S – Yamamoto, над зовнішністю якої попрацював відомий японський модельєр Йодзі Ямамото. "Полотном" для дизайнера став чорний кузов, який він розфарбував фірмовими великими мазками, патернами і японськими ієрогліфами.

Ідея створити спецверсію Aventador S у стилі Ямамото спала на думку шеф-дизайнеру італійської марки Міті Боркерту, коли він побачив колекцію японця в Парижі – за його словами, він був вражений контрастом чорного, білого і червоного кольорів.

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До прем'єри суперкара Ямамото також підготував капсульну колекцію одягу, в яку увійшли пальто, куртка-бомбер і худі. Вона оформлена у тому ж ключі, що і купе, – з червоними та білими мазками, а також автографом під логотипом Lamborghini.

"Суперкари Lamborghini з їх неповторною зовнішністю миттєво впізнавані. Тому я радий бачити плоди нашої колаборації, що підкреслюють унікальність, позачасовість та безмежну пристрасть, властиві обом нашим брендам", – сказав Ямамото.

Aventador S, перетворений на арт-об'єкт, дебютував на відкритті Lamborghini Lounge в Токіо – другого у світі простору італійської марки для проведення заходів після нью-йоркського. Там також розташована студія дизайну Ad Personam, де клієнти можуть персоналізувати свій Lamborghini.

Aventador S рухається завдяки 6,5-літровому атмосферному мотору V12, що розвиває до 740 кінських сил і 690 Нм крутного моменту. Пару двигуну становить семидіапазонна роботизована коробка. До 100 кілометрів на годину суперкар розганяється за три секунди, а максимальна швидкість складає 350 кілометрів на годину.

Улітку Lamborghini представила ексклюзивний Aventador SVJ Roadster під назвою Xago Edition, тираж якого складе всього 10 екземплярів. Лейтмотивом у його зовнішності стали шестикутники, натхненні незвичайною формою хмар на Сатурні.

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