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Представлено родстер Ares S1: 715 "конячок" під капотом і 2,7 секунди до "сотні"
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Італійське тюнінг-ательє Ares Design відкрило прийом замовлень на новий родстер S1 Project Spyder, тираж якого складе всього 24 екземпляри. Новинка отримала форсований до 715 кінських сил мотор від Corvette, який забезпечує автомобілю розгін з місця до "сотні" за 2,7 секунди.
Кузов родстера, як і недавно представленого купе Ares S, повністю виготовлений з карбону. При цьому у відкритій версії відсутнє лобове скло, зате є два вітрові дефлектори, розроблені фірмою Centro Stile. Вони перенаправляють повітряний потік у повітрозабірники за підголівниками. В іншому ж новинка повторює Ares S.
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Мотор той же, що й у купе: 6,2-літровий безнаддувний V8, розташований за спинками крісел, форсований до 715 кінських сил і 968 Нм крутного моменту. Цей же агрегат встановлюється на Chevrolet Corvette восьмого покоління, але на ньому він розвиває 502 сили й 637 Нм крутного моменту. Пару двигуну становить восьмиступінчастий "робот" з двома зчепленнями. Привід – задній.
Вартість родстера поки не названа, зате відомо, що ціна купе становить 500 тисяч євро. Для порівняння, стартова ціна Corvette Stingray у 10 разів нижча – 58,9 тисячі доларів.
Ательє Ares Design заснували у 2014 році. Воно базується в італійській Модені, а керує ним колишній глава Lotus Дені Бахар. Серед недавніх проєктів компанії – Panther ProgettoUno, стилізований під легендарну De Tomaso Pantera. Крім того, фірма готує "кришталевий" автомобіль спільно з французьким виробником кришталю Lalique. Його прем'єра повинна відбутися до кінця 2020 року.
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