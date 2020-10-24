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Дивіться, як Mitsubishi L200 не впорався з "лосиним тестом"
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Журналісти провели випробування маневровості пікапа Mitsubishi L200. В ході "лосиного тесту" автомобіль не впорався з різким перестроюванням на швидкості 70 кілометрів на годину.
Під час першої спроби водій Mitsubishi L200 зробив маневр на швидкості 79 кілометрів на годину. Така швидкість виявилася занадто високою для пікапа. Автомобіль не вписався в різкі повороти, збивши два конуси. Однак, попри недостатню обертальність, журналісти відзначили непогану керованість L200.
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Наступні спроби водій зробив на швидкостях 73 і 70 кілометрів на годину. Під час маневрів пікап підкидало на поворотах, а його колеса відривалися від землі, в результаті чого автомобіль збив безліч конусів.
"Лосиний тест" є одним з найскладніших випробувань для автомобілів. В ході тесту водій перевіряє керованість машини. Автомобіль має проїхати по заданій траєкторії і зробити різкі маневри, не збивши конуси. Таке випробування призначене для демонстрації поведінки автомобіля при несподіваній перешкоді, що виникла на дорозі.
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