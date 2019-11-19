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Електричний Ford Mustang: розкриті характеристики новинки

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Ford Mustang - фото 1
Ford Mustang / caranddriver

Стали відомі основні характеристики та ціна найбільш обговорюваної новинки від Ford – електрокросовера, який поповнить сімейство Mustang.

Як з'ясувалося, в електричного крос-купе буде п'ять основних комплектацій. У двох варіантах новинку представлять з одним електромотором або двомоторною силовою установкою, що забезпечує повний привід, ще одна версія буде строго заднього приводу, а найдорожчі модифікації отримають безальтернативний повний привід.

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Набирати 60 миль на годину (96 км/год) такий кросовер зможе приблизно за 6 секунд, а запас ходу складе 370 км. У найбільш "далекобійної" модифікації максимальний пробіг на одній зарядці досягне 480 км. А топове виконання з GT, потужність моторів якого поки розсекретити не вдалося, буде розганятися до сотні всього за три з невеликим секунди.

Продавати Mustang Mach-E компанія Ford має намір в першу чергу в обмеженому виконанні First Edition, яке отримає не найбільшу місткість батареї і не найпотужніші двигуни. Відмінності будуть полягати, очевидно, в нюансах обробки і наборі опцій (червоні гальмівні супорти і ексклюзивний колір кузова): ця комплектація оцінена в $ 59 900. Базова ж версія електричного крос-купе з'явиться в продажу за ціною від $ 43 895, а Mach-E GT запропонують за $ 60 500.

Електричний Ford Mustang: розкриті характеристики новинки - фото 368894

Електричний Ford Mustang: розкриті характеристики новинки - фото 368895

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Джерело: caranddriver
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