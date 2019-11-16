Як продовжити життя двірникам склоочисника

Саме восени часто з'ясовується, що щітки склоочисника постаріли і погано працюють. Існує кілька способів повернути їх до ладу.

Насамперед має сенс згадати перевірений десятиліттями спосіб. Для цього беремо чисту ганчірку, злегка змочуємо в гальмівній рідині і хвилину втираємо її в гумову частину щітки. Після закінчення процедури сухою ганчіркою видаляємо з неї залишки рідини.

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Другий спосіб – не менше дідівський, але при цьому не менш ефективний. Для його застосування потрібна тільки вода і звичайна харчова сіль. Ну, і щось на зразок кухонної плити. В ідеалі, демонтуємо гумки зі щіток, кладемо їх у воду і від душі солимо. Якщо лінь, то можна і цілі двірники в воду покласти. А потім кип'ятимо їх протягом годин двох-трьох. Можна скільки завгодно сміятися з цього рецепту, але факт залишається фактом: гума очищувача від такої процедури стає набагато м'якішою і еластичнішою.

Третій спосіб поліпшити роботу двірників ґрунтується на тій обставині, що з часом в самому повідку очищувача ослабла пружина. А у деяких моделей двірників вона спочатку недостатньо сильна. Усунути таку проблему просто. Для цього не обов'язково купувати нові двірники. Достатньо купити нову пружинку для повідця.

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