На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ford Mach-E може позбутися слова Mustang у назві, і ось чому
-
- 19
Американський журналіст і знавець історії Ford Mustang Джиммі Дісмор створив петицію з вимогою прибрати логотипи культового поні-кара з електричного кросовера Mustang Mach-E.
На думку автоентузіаста, американський виробник зробив "колосальну помилку", адже сама концепція електрокара не відповідає ідеї оригінальної моделі. Дісмора, який також є співавтором книги про історію "Мустанга" Mustang by Design, підтримали власники поні-карів і численні члени історичних клубів.
І ще: Усього 300 екземплярів: Jaguar представить ексклюзивну модель
Вони виступили з різкою критикою такого вільного поводження зі спадщиною компанії і назвали образливим використання імені Mustang на електричному кросовері. Від Ford вимагають негайного прибрати логотипи з машини. На момент підготовки матеріалу петицію підписали понад 3900 осіб.
Справа не стільки в електрифікації як такій, – пояснює Дісмор – скільки у використанні імені на чомусь, що не є поні-каром. Концепція, придумана Гейлом Хальдерманом – купе з двома дверима з заднім приводом, довгим капотом і посадочною формулою 2 + 2 – не відповідає жодному кросоверу на ринку.
Зі схожою критикою Ford вже стикався у 1980-х, року захотів перетворити Mustang на купе на агрегатах Mazda і з переднім приводом. Тоді після піднятою галасу модель перейменували в Probe.
Ford Mustang Mach-E – найближчий конкурент Tesla Model Y. Кросовер оснащується силовою установкою потужністю 255 або 332 сили і може проїжджати без підзарядки від 340 до 600 кілометрів. Топовий Mustang Mach-E GT видає 459 сили і розганяється до першої "сотні" за 3,5 секунди.
Читайте також: 500 км на одному заряді: Volkswagen представив електричний універсал
-
17:107 українських слів про свободу і гідність, які передають силу духу нашого народу
-
16:49Ford Mach-E може позбутися слова Mustang у назві, і ось чому
-
16:23Xiaomi представила доступний смарт-браслет Mi Band 3i
-
15:53Чи корисно їсти локшину швидкого приготування
-
15:22Маленький Йода став зіркою мережі: меми, які зроблять ваш день
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:46Зафіксовано найсильніший в історії сигнал з космосу: це неймовірно
-
14:32ВІП Тернопіль – Весіллє: продовження блокбастеру Синя смужка
-
14:14Моделі 90-х: як змінилася розкішна квітка світу моди Коко Роша (18+)
-
14:05Стало відомо, яке покарання отримало Динамо через расизм щодо Тайсона
-
13:40Названі найстильніші люди року: фото переможців
-
13:29Олег Винник – Безумная Любовь: слухайте новий запальний хіт артиста
-
13:19Пасажир прикидався пілотом заради найкращих місць у літаку
-
12:46Зваблива Хайді Клум позувала в самих лише джинсах
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:28Ведуча Алла Мазур відверто розповіла, як бореться з раком
-
12:11Джамала представила кліп на саундтрек нового фільму Ціна правди: потужне відео
-
11:44Син Єлизавети II склав монарші обов'язки через секс-скандал
-
11:28Весь світ: гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ випустив проникливий кліп, знятий у Львівській опері
-
11:174 серіали, які закрили завчасно і дарма
-
10:43Відому картину Боттічеллі 70 років зберігали у запасниках
-
10:27День гідності та свободи: 10 пісень Революції, від яких мурашки по шкірі
-
10:16Гаряча Даша Астаф'єва стала діджеєм і завела публіку
-
09:45Збірна України на Євро 2020: з ким зіграє команда Шевченка
-
09:14Як погана погода впливає на наше здоров'я
-
17:107 українських слів про свободу і гідність, які передають силу духу нашого народу
-
14:14Моделі 90-х: як змінилася розкішна квітка світу моди Коко Роша (18+)
-
14:05Стало відомо, яке покарання отримало Динамо через расизм щодо Тайсона
-
10:27День гідності та свободи: 10 пісень Революції, від яких мурашки по шкірі
-
09:45Збірна України на Євро 2020: з ким зіграє команда Шевченка
-
07:23Погода в Україні 21 листопада: точний прогноз по містах
- 20 листопада
-
22:506 порад, які зроблять секс на одну ніч найкращим для вас обох
-
18:15Гарячі страви зі свинини: смачні рецепти з фото
-
16:21Українські зірки і спортсмени записали потужне відео до Дня гідності та свободи 2019
-
14:37Як орендувати авто в Європі: корисні лайфхаки та підводні камені
-
10:15Актуальний лайфхак для водіїв: що робити, якщо замерз замок
-
07:24Погода в Україні 20 листопада: похолодання та штормовий вітер
- 19 листопада
-
20:105 звичок, яких варто позбутися до 30 років
-
17:20Історія України за 5 хвилин: ТНМК випустив крутий кліп, який мають побачити всі українці!
-
16:30Міжнародний день чоловіків 2019: привітання, смс і картинки зі святом
-
14:15Музика серіалу Перші ластівки: слухати онлайн усі саундтреки і пісні
-
12:24Що таке eSIM: усе, що потрібно знати про віртуальну СІМ-карту
-
10:28Рятувальники оголосили попередження для українців
-
07:15Погода в Україні 19 листопада: водіям варто бути обачними
- 18 листопада
-
21:557 поширених помилок під час захищеного сексу
-
20:00Названо 100 найдорожчих футболістів світу: Роналду поза першою двадцяткою!
-
18:35В МВС нагадали, кому треба замінити свої водійські права до кінця 2019-го
-
17:04Перші ластівки: відгуки глядачів про новий український серіал
-
14:15ТЕСТ: Перевір, наскільки ти вправний кулінар
-
11:45Як збірну України зустріли вдома після тріумфу у відборі на Євро 2020: фото і відео