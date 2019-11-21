Ford Mach-E може позбутися слова Mustang у назві, і ось чому

Американський журналіст і знавець історії Ford Mustang Джиммі Дісмор створив петицію з вимогою прибрати логотипи культового поні-кара з електричного кросовера Mustang Mach-E.

На думку автоентузіаста, американський виробник зробив "колосальну помилку", адже сама концепція електрокара не відповідає ідеї оригінальної моделі. Дісмора, який також є співавтором книги про історію "Мустанга" Mustang by Design, підтримали власники поні-карів і численні члени історичних клубів.

І ще: Усього 300 екземплярів: Jaguar представить ексклюзивну модель

Вони виступили з різкою критикою такого вільного поводження зі спадщиною компанії і назвали образливим використання імені Mustang на електричному кросовері. Від Ford вимагають негайного прибрати логотипи з машини. На момент підготовки матеріалу петицію підписали понад 3900 осіб.

Справа не стільки в електрифікації як такій, – пояснює Дісмор – скільки у використанні імені на чомусь, що не є поні-каром. Концепція, придумана Гейлом Хальдерманом – купе з двома дверима з заднім приводом, довгим капотом і посадочною формулою 2 + 2 – не відповідає жодному кросоверу на ринку.

Зі схожою критикою Ford вже стикався у 1980-х, року захотів перетворити Mustang на купе на агрегатах Mazda і з переднім приводом. Тоді після піднятою галасу модель перейменували в Probe.

Ford Mustang Mach-E – найближчий конкурент Tesla Model Y. Кросовер оснащується силовою установкою потужністю 255 або 332 сили і може проїжджати без підзарядки від 340 до 600 кілометрів. Топовий Mustang Mach-E GT видає 459 сили і розганяється до першої "сотні" за 3,5 секунди.

Читайте також: 500 км на одному заряді: Volkswagen представив електричний універсал