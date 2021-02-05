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Електричні Porsche Taycan встановили 13 рекордів: відео

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Porsche вдалося побити 13 рекордів Великої Британії - фото 1
Porsche вдалося побити 13 рекордів Великої Британії

Компанія Porsche провела на британській трасі Brands Hatch Circuit випробування на витривалість двох серійних моделей Taycan 4S і Turbo S. Під час багатогодинного 1000-кілометрового заїзду електромобілі встановили 13 рекордів Великої Британії.

У ролі піддослідних представники Porsche вибрали 570-сильний Taycan 4S і суперкар Turbo S, віддача силової установки якого становить 760 кінських сил. Обидва електрокари обладнані акумуляторними батареями на 93 кіловат-години. Випробування передбачали заїзд на 1000 кілометрів, під час якого електромобілі повинні були заряджати акумулятори під час піт-стопів.

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Серед пілотів, які керували "Тайканами" були знамениті гонщики, які змінювали один одного. Електрокарами управляли екс-пілот "Формули-1" Джонатан Палмер, легенда "24 годин Ле-Мана" Річард Еттвуд, а також кілька переможців чемпіонатів Porsche. Заїзд почався о 7 годині ранку, а завершився лише о 20:00. Під час випробування пілоти зіткнулися з різними погодними умовами та часом доби.

У результаті заїзду суперкари Porsche встановили 13 рекордів Великої Британії для серійних електромобілів масою понад 1000 кілограмів. Наприклад, Porsche Taycan 4S подолав 1000 кілометрів за 13 годин і 25 секунд, 500-кілометрову дистанцію пройшов за 6 годин 31 хвилину і 56 секунд, а зі 100 кілометрами впорався за 1 годину 1 хвилину і 5 секунд. Taycan Turbo S, крім іншого, зумів проїхати 200 кілометрів за 2 години 28 хвилин 49 секунд, 450 кілометрів шляху подолав за 6 годин, а на 900 кілометрів витратив усього 12 годин.

На початку січня Porsche Taycan встановив новий рекорд нелегальної гонки Cannonball Run або "Гарматне ядро". Журналіст видання InsideEVs Кайл Коннер з двома друзями перетнув за кермом електрокара усю територію США від одного узбережжя до іншого за 44 години, 25 хвилин і 59 секунд.

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Джерело: Motor1
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