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Consumer Reports склав рейтинг автомобілів, якими найбільше задоволені їхні власники

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Автомобілі, якими найбільше задоволені їхні власники - фото 1
Автомобілі, якими найбільше задоволені їхні власники

Американське видання Consumer Reports опублікувало рейтинг автомобільних марок, якими найбільше і найменше задоволені власники. 369 тисяч учасників опитування оцінили свої машини по 5 чинниках, а також відзначили, чи будуть вони знову купувати автомобілі того ж виробника.

У список критеріїв, за якими виставляли оцінку автомобілів, увійшли задоволення від водіння, комфорт (рівень шуму та плавність ходу), робота електроніки, місткість місць для зберігання та відповідність ціни очікуванням.

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За результатами опитування лідером рейтингу стала Tesla, хоча вона отримала 5 балів тільки за задоволення від водіння. Комфортабельність електрокарів і роботу електроніки власники оцінили на 4 бали, зберігання у салоні – на 3 бали. У категорії ціна-якість "Тесли" отримали тільки 1 бал.

Consumer Reports склав рейтинг автомобілів, якими найбільше задоволені їхні власники - фото 446490

Друге, третє і четверте місця дісталися американським брендам Lincoln, Ram і Chrysler. Усім трьом маркам власники виставили "трійку" за електроніку, зате водіння і комфортабельність оцінили на вищий бал. Замикає п'ятірку лідерів Subaru, який не отримав 5 балів у жодній з категорій, а найнижчу оцінку в один бал заробив за мультимедійну систему.

Consumer Reports склав рейтинг автомобілів, якими найбільше задоволені їхні власники - фото 446491

В аутсайдерах рейтингу опинилися Cadillac, Nissan і його преміальна "донька" Infiniti. Власники поскаржилися на електроніку Infiniti, а також відзначили, що машини японської марки коштують занадто дорого. Крім цього, на "двійку" оцінили відсіки для зберігання речей.

Toyota, що стала найпопулярнішим автобрендом у пошукових системах, посіла 10-е місце. Слабким місцем виявилася "мультимедійка", а сильним – керованість.

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Джерело: Consumer Reports
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