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Гра престолів Вибори президента України 2019 Голос країни

Результати екзит-полу: хто переміг у другому турі виборів 2019

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Національний екзит-пол визначив президента - фото 1
Національний екзит-пол визначив президента / gettyimages

Соціологи оголосили остаточні результати екзит-полів на виборах президента України 2019. До вашої уваги підсумки голосування: дізнайтеся, хто переміг в другому турі!

Екзит-пол – це соціологічне опитування виборців, яке проводять на виході з виборчих дільниць шляхом таємного голосування. Результати дослідження дозволяють спрогнозувати результати виборів ще до оголошення офіційних даних ЦВК.

До речі: Володимир Зеленський прокоментував результати екзит-полу

У день виборів 21 квітня Національний екзит-пол проводили одразу кілька соціологічних компаній: фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

Ось результати голосування за екзит-полом (%):

Кандидат Україна Захід Центр Південь Схід
Володимир Зеленський 73,0 56,9 70,2 85,4 87,3
Петро Порошенко 25,5 41,3 28,0 13,5 11,5
Зіпсований бюлетень 1,5 1,8 1,8 1,1 1,1

Відзначимо, що у рамках дослідження соціологи опитали 14 561 виборця на 300 виборчих дільницях у всіх регіонах України. Статистична похибка вибірки не перевищує 3%. Це – остаточні результати екзит-полу за підсумками голосування українців у другому турі.

Остаточні результати екзит-полу - фото 323023
Остаточні результати екзит-полу

Як бачимо, Зеленський переміг у всіх регіонах України.

Як проголосували регіони України - фото 323022
Як проголосували регіони України

Онлайн трансляція оголошення результатів екзит-полу:

Результати виборів ЦВК оприлюднить вже за кілька днів, однак у першому турі офіційні дані збіглися із підсумками соціологічних опитувань. Тож, наступним президентом України стане Володимир Зеленський. Петро Порошенко вже привітав опонента з перемогою.

Читайте також: Фото, як українці псували бюлетені в другому турі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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