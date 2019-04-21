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Результати екзит-полу: хто переміг у другому турі виборів 2019
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Соціологи оголосили остаточні результати екзит-полів на виборах президента України 2019. До вашої уваги підсумки голосування: дізнайтеся, хто переміг в другому турі!
Екзит-пол – це соціологічне опитування виборців, яке проводять на виході з виборчих дільниць шляхом таємного голосування. Результати дослідження дозволяють спрогнозувати результати виборів ще до оголошення офіційних даних ЦВК.
До речі: Володимир Зеленський прокоментував результати екзит-полу
У день виборів 21 квітня Національний екзит-пол проводили одразу кілька соціологічних компаній: фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.
Ось результати голосування за екзит-полом (%):
|Кандидат
|Україна
|Захід
|Центр
|Південь
|Схід
|Володимир Зеленський
|73,0
|56,9
|70,2
|85,4
|87,3
|Петро Порошенко
|25,5
|41,3
|28,0
|13,5
|11,5
|Зіпсований бюлетень
|1,5
|1,8
|1,8
|1,1
|1,1
Відзначимо, що у рамках дослідження соціологи опитали 14 561 виборця на 300 виборчих дільницях у всіх регіонах України. Статистична похибка вибірки не перевищує 3%. Це – остаточні результати екзит-полу за підсумками голосування українців у другому турі.
Як бачимо, Зеленський переміг у всіх регіонах України.
Онлайн трансляція оголошення результатів екзит-полу:
Результати виборів ЦВК оприлюднить вже за кілька днів, однак у першому турі офіційні дані збіглися із підсумками соціологічних опитувань. Тож, наступним президентом України стане Володимир Зеленський. Петро Порошенко вже привітав опонента з перемогою.
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