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Гра престолів Вибори президента України 2019 Голос країни

Порошенко привітав Зеленського з перемогою і розповів про свої плани

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Порошенко на виборах президента України - фото 1
Порошенко на виборах президента України / gettyimages

В Україні завершилися вибори президента, і вже відомі перші результати голосування 21 квітня. За даними екзит-полу, Петро Порошенко програє Володимиру Зеленському.

Президент України Петро Порошенко вперше прокоментував результати виборів 21 квітня в Україні за даними екзит-полів. Перші результати голосування свідчать, що незаперечну перемогу отримує Володимир Зеленський, а чинний гарант буде змушений покинути свій пост.

І ще: Володимир Зеленський прокоментував результати екзит-полу

Під час своєї промови Порошенко подякував своїм родичам, команді та всім виборцям за підтримку. Він також сказав, що привітає Зеленського з перемогою і наголосив, що не йде з політики.

"Ніколи не здавайтеся" – це те, що чую я і зараз, коли бачу результати екзитполів. А вони очевидні. І дають підстави подзвонити моєму опонентові і привітати його. Зробити так, як це прийнято робити в демократичних країнах. Нам потрібні спільні зусилля, щоб боронити країну. Вже наступного місяця я залишу пост глави держави. Так вирішила більшість українців, і я сприймаю це рішення. Я піду з офісу Президента. Але я не йду з політики, – заявив Порошенко.

За словами Порошенка, він залишається у політиці, аби захищати курс на членство в Євросоюзі та НАТО, а також – усі реформи, які запровадили в Україні протягом попередніх 5 років. Він також наголосив, що новий президент Зеленський буде мати сильну опозицію.

Особисто я і вся моя команда готові підставити плече новому президенту в усіх його рішеннях, які відповідатимуть національним інтересам України і наближатимуть нас до Євросоюзу та НАТО. Між офіційним оголошенням результатів виборів і інавгурацією я готовий без жодних обмежень витрачати час для введення нового президента в курс усіх справ у щонайменших деталях. Готовий передати йому всю мережу міжнародної підтримки України, яку ми так дбайливо вибудовували роками, – додав Петро Порошенко.

Також чинний очільник зазначив, що президентські вибори в Україні пройшли чесно і прозоро.

Читайте також: Екзит-пол 2 тур виборів президента 2019 онлайн: результати станом на 18:00

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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