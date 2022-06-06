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Ектор Хіменес-Браво розповів, чому тренується з військовими
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Відомий ведучий та кухар Ектор Хіменес-Браво з перших днів війни чітко висловив свою позицію. Зараз він не тільки усіляко допомагає українцям, а й вчиться володіти зброєю.
50-річний шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України підтримує українців та бореться на інформаційному та волонтерському фронті. Він продовжує працювати у власних закладах та готує для поліції, біженців, пенсіонерів та армії. А також активно висвітлює ситуацію та ділиться думками на своєму профілі в інстаграмі, де в Ектора понад мільйон підписників.
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Нещодавно він вирішив пояснити, чому продовжує тренуватись з українськими військовими.
Перша хвиля війни була найжорсткішою та неочікуваною. Військові, які ціною власного життя чи здоров’я захистили Київську, Сумську, Чернігівську, Харківську та Миколаївську області – вони подарували час для усіх чоловіків в Україні. Дорогоцінний час, щоб здобути нові вміння для нового часу. Я не кажу, що кожен має йти воювати. Хтось має забезпечувати тил, волонтерство. Підприємці мають відновлювати економіку та створювати робочі місця, – почав він.
Але саме зараз є можливість, щоб кожен чоловік отримав навички роботи зі зброєю, адже у багатьох містах проводять навчання для цивільного населення. Ектор вважає, що "це наш обов’язок та борг перед захисниками".
Друга причина, чому я навчаюсь військової справи – це самозахист. Мій дім – Україна. Мій будинок в Ірпені. І те, що я не був 24 лютого там – це не значить, що цього може не статись знову. Якби орки знали, що 50% України вміє працювати зі зброєю – заходити сюди було б страшно, – відзначив кухар.
Він додав, що проти танків з автоматом не піти, однак потрібно вміти захистити себе, коли вороги можуть увірватись у твій дім.
Краще померти в бою, захищаючи свій дім, аніж від кулі на колінах. На жаль, дуже багато людей не були до цього готові. Ми недооцінили наших сусідів вбивць. Зараз вже в усіх сумнівів немає. Треба вчитись, українці. Така наша місія у цьому світі. Знищити цих нелюдів. Тренуваннями можна займатись на вихідних по кілька годин. Немає тренувань? Відкрий ютуб. Не думай, що тебе це обійшло і Слава Богу. Завтра може все змінитись. Слава Україні! Ми переможемо! – наголосив Ектор Хіменес-Браво.
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