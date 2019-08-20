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Ексучасниця ВІА Гри знялася повністю оголеною для чоловічого журналу (18+)

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Сексуальна Міша Романова - фото 1
Сексуальна Міша Романова / Instagram

Українська співачка Міша Романова знялася в еротичній фотосесії в душовій та ванній, повністю роздягнувшись для чоловічого глянцю.

Колишня учасниця групи ВІА Гра співачка Міша Романова знялася повністю оголеною. Пікантними знімками зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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На знімках гола Романова позує за склом у душовій. Мокра дівчина прикриває оголені груди руками і приймає пікантні пози. На одному зі знімків співачка позує лежачи на боці у ванній з водою. Романова прикрила груди долонею і сексуально доторкнулася до губ пальцем. Еротична фотосесія була проведена для чоловічого журналу MAXIM.

Ексучасниця ВІА Гри знялася повністю оголеною для чоловічого журналу (18+) - фото 349123

Ексучасниця ВІА Гри знялася повністю оголеною для чоловічого журналу (18+) - фото 349124

Ексучасниця ВІА Гри знялася повністю оголеною для чоловічого журналу (18+) - фото 349125

Ексучасниця ВІА Гри знялася повністю оголеною для чоловічого журналу (18+) - фото 349126

Ексучасниця ВІА Гри знялася повністю оголеною для чоловічого журналу (18+) - фото 349122

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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