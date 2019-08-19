Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Українська музика Привітання

Сексуальне відео з Емілі Ратажковскі підкорює Instagram (18+)

  • 36
Сексуальна Емілі Ратажковскі у купальнику - фото 1
Сексуальна Емілі Ратажковскі у купальнику / instagram.com/emrata

Популярна модель Емілі Ратажковскі продовжує зваблювати шанувальників у мережі. Цього разу дівчина похизувалась ідеальним тілом у відвертому купальнику.

28-річна американська акторка, модель та бізнесвумен Емілі Ратажковскі активно займається своїм акаунтом в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 23 млн користувачів. І це зовсім не дивно, адже красуня знає, чого хочуть її фанати, і не соромиться це давати. Тому її профіль частенько наповнюється пікантними кадрами з мінімальною кількістю одягу.

І ще: Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+)

Недавній пост дівчини також не став винятком, адже на коротенькому відео Емілі у сексуальному купальнику власного бренду демонструє апетитні форми. За короткий час допис переглянули понад 4 млн разів, а кількість компліментів у коментарях постійно збільшується. Тут справді спекотно!

Джерело фото: instagram.com/emrata

Читайте також: Тіна Кароль розбурхала шанувальників гарячими кадрами з Лос-Анджелеса

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 16 серпня, 11:44
  • 896
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Грузію
  • 16 серпня, 16:21
  • 814
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1693706
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз