Сексуальне відео з Емілі Ратажковскі підкорює Instagram (18+)

Популярна модель Емілі Ратажковскі продовжує зваблювати шанувальників у мережі. Цього разу дівчина похизувалась ідеальним тілом у відвертому купальнику.

28-річна американська акторка, модель та бізнесвумен Емілі Ратажковскі активно займається своїм акаунтом в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 23 млн користувачів. І це зовсім не дивно, адже красуня знає, чого хочуть її фанати, і не соромиться це давати. Тому її профіль частенько наповнюється пікантними кадрами з мінімальною кількістю одягу.

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Недавній пост дівчини також не став винятком, адже на коротенькому відео Емілі у сексуальному купальнику власного бренду демонструє апетитні форми. За короткий час допис переглянули понад 4 млн разів, а кількість компліментів у коментарях постійно збільшується. Тут справді спекотно!

Джерело фото: instagram.com/emrata

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