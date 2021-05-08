Ексучасниця ВІА Гри похвалилася пресом у бікіні

Українська співачка Міша Романова вирушила на відпочинок. Звідти красуня ділиться спокусливими знімками.

На своїй сторінці в Instagram Міша опублікувала фото, зроблене на узбережжі Середземного моря в Туреччині.

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На фотографії Миша сексуально позує в дуже відвертому бікіні зеленого кольору, яке прикриває мінімум її тіла, демонструючи підтягнуту фігуру.

"Так виглядають ідеальні травневі свята і ніяких турбот! Ми з сім'єю знайшли чудове місце на турецькому узбережжі. Тут, правда, як в кіно. Красиво, зручно, весело, смачно, а головне, безпечно, що дуже важливо в сучасних реаліях. Як завжди, хочу зі своїми фоловерами поділитися тільки найкращим", – розповіла зірка. Шанувальники були в неабиякому захваті від фото красуні, відзначивши її розкішні форми.

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