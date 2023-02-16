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Експертка розповіла, що робити, якщо немає апетиту
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Важливо розуміти: якщо не харчуватися нормально довгий час, то організм починає виснажуватися, з’являється слабкість і сонливість. Поради що їсти, аби вберегти своє здоров'я, коли немає апетиту, дала дієтологиня Світлана Фус.
Стрес, відсутність відпочинку та зниження рухової активності призводять до втрати апетиту. Саме тому раджу змушувати себе їсти і таким чином захищати свою систему травлення, йдеться на Євгеновій сторінці "Кулінарна підтримка" у Telegram.
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Отже, що робити, коли немає апетиту?
Якщо не хочеться твердої їжі, варто змінити її рідкою. В залежності від умов та можливості, спробувати вживати:
- добре розварені каші з рослинним або тваринним жиром
- супи-пюре, куди можуть входити овочі
- перекручене м’ясо
- консерви
- крупи
Щодо напоїв, варто пити некислі киселі, але й обов'язково не забувати воду.
Воду треба пити. Людина має орієнтуватися на почуття спраги. Чи збільшити кількість споживання рідини – це індивідуальне питання. Але загалом, вживаючи воду та несолодкі напої враховуйте й останні. Пам’ятайте, що це також вода", – каже Світлана Фус.
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