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Володимир Ярославський показав, як правильно приготувати баскський чизкейк

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Володимир Ярославський показав, як правильно приготувати баскський чизкейк - фото 1

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати вдома смачний десерт на основі сиру. Скуштуйте й ви вдома такий варіант чизкейка за рецептом кухаря!

Володимир Ярославський поділився зі своїми підписниками рецептом баскського чизкейка.

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Надзвичайно ніжний, ледь вологий зсередини та підгорілий зовні – це смак кохання. Я готую його для вас з насолодою, з теплотою у серці. Бо хочу дарувати вам любов та бути поруч з вами. Нумо створювати свято разом. Ми цього варті", – коментує кухар.

Інгредієнти на форму 20 см:

  • сир Філадельфія – 500 г
  • цукор – 100 г
  • яйця – 200 г (4 шт середніх або 3 шт великих + 1 жовток)
  • вершки 30-35% – 160 г
  • ваніль чи екстракт ванілі – за бажанням

Рецепт:

Готувати зовсім просто, але важливо дотримуватися температур, бо це дасть саме той результат – підпаленої з карамельним присмаком скоринки й ніжної, навіть текучої серединки – саме таким він має бути.

  1. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
  2. Крем-сир розминайте лопаткою, додайте яйця, цукор, перемішуйте вінчиком, додайте вершки та знов вінчиком зробіть рівномірну суміш. Головне не вибивати, а перемішувати!
  3. У форму кладіть пергамент, розігрівайте духовку до 220 градусів і випікайте 21 хвилину. У Ярославського вже точно виведені температури й час, але кожна техніка трохи відрізняється, тож ваша задача саме за 20-21 хвилину довести скоринку до прям підпаленого карамельного стану!
  4. Не лякайтесь що виріб ще дуже рідкий всередині. Адже потім треба охолодити чизкейк і дати вистояти у холоді хоча б 3-4 години. Текстура стабілізується і буде по консистенції, як заварний крем в середині.
  5. Далі вже ріжте і насолоджуйтеся поєднанням солодких і солоних смаків з карамельними нотками.

Якщо хочете зробити щось взагалі особливе – замініть 7-10% крем-сиру на сир з блакитною пліснявою чи Брі, чи навіть м'який козиний. Буде дуже смачно!

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