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BMW підготує електроседан для конкуренції з Porsche Taycan

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Коли BMW i6 з'явиться на ринку – невідомо - фото 1
Коли BMW i6 з'явиться на ринку – невідомо

Компанія BMW розробляє великий електричний спортивний седан. Двомоторний повнопривідний екологічно чистий трьохоб'ємнік називатиметься i6 і дозволить баварській марці змагатися з Tesla Model S, Audi e-tron GT, Mercedes-Benz EQS. Очікується, що BMW i6 не поступиться за характеристиками Taycan.

Як пише італійська версія Autoblog, за пропорціями BMW i6 нагадає концепткар i Vision Dynamics, представлений на Франкфуртському автосалоні ще у 2017 році. Водночас дизайн новинки буде витриманий у стилі купеподібного 8-Series Gran Coupe.

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З чуток, базова версія i6 отримає два електромотори eDrive, двигун над передніми колесами видаватиме 204 кінських сили, а на задній осі – 340 кінських сил. Таким чином сумарна потужність силової установки досягне 544 кінських сил, що дозволить моделі конкурувати з 530-сильним Porsche Taycan 4S. Модифікація i6 M Performance отримає два 340-сильні електромотори та зможе поборотися за покупців з 625-сильним Taycan Turbo.

Новинка конкуруватиме з топовими електромобілями - фото 376573
Новинка конкуруватиме з топовими електромобілями

Для BMW i6 запропонують дві модифікації з батареями місткістю 90 і 120 кіловат-годин: базовий акумулятор дозволить проїжджати до 560 кілометрів по циклу WLTP, а максимально автономні седани зможуть заряджатися раз на 700 кілометрів.

Планується, що BMW i6 не буде в точності повторювати "вісімку" та стане самостійною моделлю з електричною силовою установкою на відміну від i1, i4, i7 або iX3, які стануть екологічно чистим різновидом 1-Series, 4-Series Gran Coupe, 7-Series і Х3 відповідно.

Компанія BMW офіційно не коментує можливу появу електрокара i6: в планах баварського концерну до кінця 2021 року на ринок планується вивести компактний електричний седан i4 і кросовери iX3 і iNEXT.

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Джерело: autoblog
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