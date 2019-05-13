Медики розвіяли головні міфи про правильне харчування

Препарати і БАДи для схуднення не допоможуть без спорту / EvriKak

Ці помилки правильного харчування трапляються найчастіше. Якщо хочете тримати своє тіло у тонусі та красі, не припускайтеся них.

Зайва вага приходить до нас через жири. Фахівці відзначають, що нарівні з білками і вуглеводами, жири необхідні для організму. Просто слід віддати перевагу "правильному" їх виду.

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М'язова маса не буде рости без м'яса. Медики нагадують, що м'язам потрібен білок, а він є і в рослинній їжі, і в овочах, і в рибі тощо

Не можна їсти після 18:00. Експерти застерігають від дотримання цього "правила". Останній прийом їжі повинен бути за 3 години до відходу до сну.

Препарати і БАДи для схуднення допоможуть без спорту і дієти. Медики підкреслюють, що отримати гарне тіло без фізичних навантажень просто нереально, тому чарівні пігулки тут ніяк не допоможуть.

Правильне харчування

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