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Медики розвіяли головні міфи про правильне харчування
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Ці помилки правильного харчування трапляються найчастіше. Якщо хочете тримати своє тіло у тонусі та красі, не припускайтеся них.
Зайва вага приходить до нас через жири. Фахівці відзначають, що нарівні з білками і вуглеводами, жири необхідні для організму. Просто слід віддати перевагу "правильному" їх виду.
І ще: Ось чому не варто зловживати протеїновими коктейлями
М'язова маса не буде рости без м'яса. Медики нагадують, що м'язам потрібен білок, а він є і в рослинній їжі, і в овочах, і в рибі тощо
Не можна їсти після 18:00. Експерти застерігають від дотримання цього "правила". Останній прийом їжі повинен бути за 3 години до відходу до сну.
Препарати і БАДи для схуднення допоможуть без спорту і дієти. Медики підкреслюють, що отримати гарне тіло без фізичних навантажень просто нереально, тому чарівні пігулки тут ніяк не допоможуть.
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