Експерти розповіли, який продукт на сніданок дозволить залишатися стрункими

На думку науковців, курячі яйця – один із найкращих продуктів для сніданку. Саме його споживання перешкоджає накопиченню жиру навколо талії та живота.

Виступаючий живіт, широка талія або фігура у формі яблука можуть бути ознаками вісцерального ожиріння, при якому відбувається накопичення жирових відкладень у животі. На щастя, передає Medikforum, є продукт, який допоможе залишатися стрункими.

Це цікаво: Для схуднення і для здоров'я: від яких харчових звичок варто позбутись негайно

Що ж стосується цього типу ожиріння, то він може бути дуже небезпечним. А все тому, що жир відкладається у безпосередній близькості від найважливіших органів, підвищуючи ризик їх запалення. Тим часом споживання яєць на сніданок може бути одним з надійних способів протистояти такому накопиченню жиру навколо живота.

Яйця – гарний вибір для профілактики ожиріння живота або позбавлення жиру. Цей ефект забезпечується високим вмістом білка, який чудово засвоюється людським організмом, – повідомили фахівці Гарвардської школи громадської охорони здоров'я.

Експерти уточнюють, що продукти, насичені білком, забезпечують тривале почуття ситості. Їх споживання підвищує рівні гормонів ситості та холецистокініна. Холецистокінін – гормоном кишківника, що вивільняється після їди. Він допомагає травленню, а також знижує апетит.

Також білок допомагає знизити рівень гормону голоду греліну та прискорити метаболізм, що, своєю чергою, прискорює втрату вісцерального жиру. Показово, що джерелом білка в яйцях є не лише їх біла частина, а й жовток.

Читайте також: Смачний сніданок за лічені секунди: як приготувати ніжну яєчню у мікрохвильовці