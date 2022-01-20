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Експерти розповіли, який продукт на сніданок дозволить залишатися стрункими

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Цей продукт дозволяє позбуватися жиру навколо талії - фото 1
Цей продукт дозволяє позбуватися жиру навколо талії

На думку науковців, курячі яйця – один із найкращих продуктів для сніданку. Саме його споживання перешкоджає накопиченню жиру навколо талії та живота.

Виступаючий живіт, широка талія або фігура у формі яблука можуть бути ознаками вісцерального ожиріння, при якому відбувається накопичення жирових відкладень у животі. На щастя, передає Medikforum, є продукт, який допоможе залишатися стрункими.

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Що ж стосується цього типу ожиріння, то він може бути дуже небезпечним. А все тому, що жир відкладається у безпосередній близькості від найважливіших органів, підвищуючи ризик їх запалення. Тим часом споживання яєць на сніданок може бути одним з надійних способів протистояти такому накопиченню жиру навколо живота.

Яйця – гарний вибір для профілактики ожиріння живота або позбавлення жиру. Цей ефект забезпечується високим вмістом білка, який чудово засвоюється людським організмом, – повідомили фахівці Гарвардської школи громадської охорони здоров'я.

Експерти розповіли, який продукт на сніданок дозволить залишатися стрункими - фото 492907

Експерти уточнюють, що продукти, насичені білком, забезпечують тривале почуття ситості. Їх споживання підвищує рівні гормонів ситості та холецистокініна. Холецистокінін – гормоном кишківника, що вивільняється після їди. Він допомагає травленню, а також знижує апетит.

Також білок допомагає знизити рівень гормону голоду греліну та прискорити метаболізм, що, своєю чергою, прискорює втрату вісцерального жиру. Показово, що джерелом білка в яйцях є не лише їх біла частина, а й жовток.

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