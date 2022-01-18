Смачний сніданок за лічені секунди: як приготувати ніжну яєчню у мікрохвильовці

Мабуть, більшість з нас не любить витрачати багато часу на кухні зранку. Що й казати, інколи навіть звичну яєчню лінь смажити на сніданок. Однак ми знаємо одну хитрість, яка допоможе буквально миттєво приготувати ніжний скрамбл з мінімум забрудненого посуду.

Про найшвидший рецепт приготування яєчні розповіли у BBC. Увесь секрет у мікрохвильовці.

І ще: Як приготувати ідеальний розсипчастий рис: простий лайфхак (відео)

Яєчня у мікрохвильовці: покроковий рецепт

Інгредієнти:

Яйця – 2 штуки;

Молоко – 2-3 столові ложки;

Щіпка солі та свіжозмеленого перцю;

1-2 скибочки підсмаженого хліба;

Масло вершкове.

Спосіб приготування:

Спочатку розбийте яйця у миску, яку потім можна буде відправити у мікрохвильову піч. Яйця приправте та добре перемішайте виделкою до однорідної маси. Потім поставте у мікрохвильову піч на 30 секунд і перемішайте вилкою. Якщо потрібно, то поставте ще раз на 10 секунд. Після цього намастіть тост маслом та посипте зверху яйцем.

Примітка: якщо ви любите ніжну яєчню, то додайте трохи молока або вершків до яєць перед тим, як ставити у мікрохвильовку.

Читайте також: Чому не збиваються вершки: прості поради для ідеального крему