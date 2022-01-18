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Смачний сніданок за лічені секунди: як приготувати ніжну яєчню у мікрохвильовці

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Смачний сніданок за лічені секунди: як приготувати ніжну яєчню у мікрохвильовці - фото 1

Мабуть, більшість з нас не любить витрачати багато часу на кухні зранку. Що й казати, інколи навіть звичну яєчню лінь смажити на сніданок. Однак ми знаємо одну хитрість, яка допоможе буквально миттєво приготувати ніжний скрамбл з мінімум забрудненого посуду.

Про найшвидший рецепт приготування яєчні розповіли у BBC. Увесь секрет у мікрохвильовці.

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Яєчня у мікрохвильовці: покроковий рецепт

Інгредієнти:

  • Яйця – 2 штуки;
  • Молоко – 2-3 столові ложки;
  • Щіпка солі та свіжозмеленого перцю;
  • 1-2 скибочки підсмаженого хліба;
  • Масло вершкове.

Спосіб приготування:

  1. Спочатку розбийте яйця у миску, яку потім можна буде відправити у мікрохвильову піч. Яйця приправте та добре перемішайте виделкою до однорідної маси.
  2. Потім поставте у мікрохвильову піч на 30 секунд і перемішайте вилкою. Якщо потрібно, то поставте ще раз на 10 секунд.
  3. Після цього намастіть тост маслом та посипте зверху яйцем.

Примітка: якщо ви любите ніжну яєчню, то додайте трохи молока або вершків до яєць перед тим, як ставити у мікрохвильовку.

Смачний сніданок за лічені секунди: як приготувати ніжну яєчню у мікрохвильовці - фото 491904

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