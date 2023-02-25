Експерти розповіли, як почати будувати плани на майбутнє навіть під час війни

Що робити, аби не зупиняти життя, надію, планувати майбутнє? Адже рік тому наші довоєнні плани, сенси та бачення майбутнього було зруйновано росією.

Спершу варто прожити цю ситуацію як втрату, рекомендують експерти психологічної підтримки "Розкажи мені".

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Це складно, тому що хочеться триматися за минуле щосили. Але зв’язок з тим, що пішло назавжди, тягне назад, ставить життя на паузу. Треба виплакати цю втрату. Дозвольте собі відчути злість та смуток. Головне не застрягти в цих станах. Адже зараз атмосфера "благодатна" для страждання, а тих, хто критикує радість та задоволення, забагато", – пишуть експерти.

Варто не вимагати від себе стільки ж, скільки раніше

"Зараз люди, так би мовити, регресують, відкочуються назад у примітивні форми захисту та задоволення базових потреб. Йдеться про піраміду Маслоу – безпека, повітря, вода, їжа, сон. Це нормально, і не треба спонукати себе на великі справи, якщо ви не висипаєтеся або щодня чуєте сирени повітряної тривоги"

Починати будувати короткострокові плани

"На годину, день, тиждень. Акуратно та поступально, не перестрибуючи "через сходи".

Не лаяти себе, не звинувачувати, якщо спочатку не виходить

"Внутрішня підтримка є особливо важливою. Але чи можете ви взагалі спиратися на себе та свої відчуття? Якщо ні, цю опору потрібно поступово виростити".

Розпочати пошук нових сенсів

"Сенси – це те, що тримає нас на плаву, допомагає справлятися з неідеальністю світу і з нашою незадоволеністю ним. Сенси не універсальні. Нема списку, який підійде всім, і його потрібно створити самому. У когось це можуть бути діти, в когось робота, хтось бачить себе в регулярних закоханостях, а хтось у тихому сімейному житті".

Насамкінець експерти додають, що головне намагатися бути у стані "хотіння", внутрішньо наповнюючись важливими особисто для вас речами.

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