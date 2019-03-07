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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Експерти розповіли, як підвищити чоловічу силу

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Науковці дали поради, які підвищать чоловічу силу - фото 1
Науковці дали поради, які підвищать чоловічу силу

Потенція – чи не найбільш делікатне питання для чоловіків. Утім, науковці розповіли, що її можна підвищити просто дотримуючись певних правил.

Що ж потрібно зробити для того, щоб підвищити потенцію?

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Передовсім вам необхідно позбутися запальних процесів, а також інших захворювань. Як виявляється, звичайний риніт і карієс можуть погіршити сексуальне бажання та збудження. Річ у тім, що більшість захворювань викликані патогенами, які негативно впливають на статеву систему та викликають запальні процеси.

Хронічна втома негативно впливає на інтимні бажання - фото 312496
Хронічна втома негативно впливає на інтимні бажання

Також на ваше лібідо негативно впливає постійне відчуття втоми та хронічний стрес. Не менш негативним буде ефект від куріння, вживання алкоголю та через відсутність збалансованого раціону.

Для покращення потенції науковці рекомендують перейти на здорове харчування, відмовитися від шкідливих звичок, не ігнорувати здоровий сон, а також займатися спортом.

Такий спосіб життя не лише підвищить потенцію, а й покращить здоров'я в цілому, а також підвищить тривалість життя.

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Джерело: Menslife
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