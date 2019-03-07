Експерти розповіли, як підвищити чоловічу силу

Потенція – чи не найбільш делікатне питання для чоловіків. Утім, науковці розповіли, що її можна підвищити просто дотримуючись певних правил.

Що ж потрібно зробити для того, щоб підвищити потенцію?

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Передовсім вам необхідно позбутися запальних процесів, а також інших захворювань. Як виявляється, звичайний риніт і карієс можуть погіршити сексуальне бажання та збудження. Річ у тім, що більшість захворювань викликані патогенами, які негативно впливають на статеву систему та викликають запальні процеси.

Хронічна втома негативно впливає на інтимні бажання

Також на ваше лібідо негативно впливає постійне відчуття втоми та хронічний стрес. Не менш негативним буде ефект від куріння, вживання алкоголю та через відсутність збалансованого раціону.

Для покращення потенції науковці рекомендують перейти на здорове харчування, відмовитися від шкідливих звичок, не ігнорувати здоровий сон, а також займатися спортом.

Такий спосіб життя не лише підвищить потенцію, а й покращить здоров'я в цілому, а також підвищить тривалість життя.

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