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Експерти розповіли, як безпечно купувати в інтернеті

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Якщо ви часто купуєте та продаєте речі в інтернеті, зверніть увагу на те, як робити це максимально безпечно. Держспецзв'язку відповідає, як під час онлайн-шопінгу дбати про фінансову та кібергігієну. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Фахівці дали поради, які допоможуть вам робити покупки в інтернеті безпечно й захиститися від шахраїв.

І ще: У Держспецзв'язку пояснили, як залишатися на зв'язку в критичній ситуації

  • Ніколи не використовуйте робочий e-mail. Створіть окрему поштову електронну скриньку – саме її адресу залишайте на сайтах оголошень під час реєстрації.
  • Не використовуйте свій фінансовий телефонний номер під час купівлі чи продажу в інтернеті – той, який є у базі банків й до якого "прив'язані" ваші банківські картки.
  • Створіть окрему банківську картку для покупок в інтернеті (може бути й віртуальна картка). Нікому не повідомляйте секретних реквізитів платіжної картки (термін дії, CVV – тризначний код на звороті), PIN-коду, паролів до банківських застосунків. Поповнюйте картку лише на ту суму, яка потрібна для розрахунку.
  • Встановіть ліміти на розрахунки банківською карткою в інтернеті. Це можна зробити в мобільному застосунку або зателефонувавши в банк.
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  • Остерігайтесь фішингових сайтів. Зловмисники можуть створювати сторінки, які імітують популярні платформи для онлайн-шопінгу. Звертайте увагу на правильність написання адреси вебсайту.
  • Спілкуйтеся із продавцями в офіційних чатах торговельної платформи, де зберігається історія повідомлень. Пропозиція перевести спілкування у сторонні месенджери або на інші вебсайти має насторожити. Не переходьте за посиланнями в оголошеннях або тими, які у приватному листуванні може надіслати продавець або покупець. Вони також можуть бути фішинговими.
  • Ознайомлюйтеся з умовами використання і політикою конфіденційності сайту, на якому збираєтесь купувати чи продавати. Якщо такі розділи на сторінці відсутні, це має насторожити.
  • Перевіряйте репутацію продавця. Наприклад, загугліть його номер телефону чи адресу електронної пошти. Можливо, про нього вже були негативні відгуки.
  • Перевіряйте номер телефону, банківську картку та посилання на сумнівний сайт на сайті Кіберполіції у розділі "Стоп фрауд". Можливо, шахраї вже є у базі правоохоронців.
  • Звертайте увагу на новини, у яких розповідають про поширені схеми шахрайства в інтернеті під час купівлі, продажу – або шахрайства під виглядом благодійності чи різноманітних виплат і "допомоги від держави".

До теми: У ДСНС пояснили, що робити з генератором, якщо на вулиці дощ

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