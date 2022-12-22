Експерти розповіли, як безпечно купувати в інтернеті

Якщо ви часто купуєте та продаєте речі в інтернеті, зверніть увагу на те, як робити це максимально безпечно. Держспецзв'язку відповідає, як під час онлайн-шопінгу дбати про фінансову та кібергігієну. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Фахівці дали поради, які допоможуть вам робити покупки в інтернеті безпечно й захиститися від шахраїв.

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Ніколи не використовуйте робочий e-mail . Створіть окрему поштову електронну скриньку – саме її адресу залишайте на сайтах оголошень під час реєстрації.

. Створіть окрему поштову електронну скриньку – саме її адресу залишайте на сайтах оголошень під час реєстрації. Не використовуйте свій фінансовий телефонний номер під час купівлі чи продажу в інтернеті – той, який є у базі банків й до якого "прив'язані" ваші банківські картки.

під час купівлі чи продажу в інтернеті – той, який є у базі банків й до якого "прив'язані" ваші банківські картки. Створіть окрему банківську картку для покупок в інтернеті (може бути й віртуальна картка). Нікому не повідомляйте секретних реквізитів платіжної картки (термін дії, CVV – тризначний код на звороті), PIN-коду, паролів до банківських застосунків. Поповнюйте картку лише на ту суму, яка потрібна для розрахунку.

для покупок в інтернеті (може бути й віртуальна картка). Нікому не повідомляйте секретних реквізитів платіжної картки (термін дії, CVV – тризначний код на звороті), PIN-коду, паролів до банківських застосунків. Поповнюйте картку лише на ту суму, яка потрібна для розрахунку. Встановіть ліміти на розрахунки банківською карткою в інтернеті. Це можна зробити в мобільному застосунку або зателефонувавши в банк.

Остерігайтесь фішингових сайтів . Зловмисники можуть створювати сторінки, які імітують популярні платформи для онлайн-шопінгу. Звертайте увагу на правильність написання адреси вебсайту.

. Зловмисники можуть створювати сторінки, які імітують популярні платформи для онлайн-шопінгу. Звертайте увагу на правильність написання адреси вебсайту. Спілкуйтеся із продавцями в офіційних чатах торговельної платформи, де зберігається історія повідомлень. Пропозиція перевести спілкування у сторонні месенджери або на інші вебсайти має насторожити. Не переходьте за посиланнями в оголошеннях або тими, які у приватному листуванні може надіслати продавець або покупець. Вони також можуть бути фішинговими.

торговельної платформи, де зберігається історія повідомлень. Пропозиція перевести спілкування у сторонні месенджери або на інші вебсайти має насторожити. Не переходьте за посиланнями в оголошеннях або тими, які у приватному листуванні може надіслати продавець або покупець. Вони також можуть бути фішинговими. Ознайомлюйтеся з умовами використання і політикою конфіденційності сайту , на якому збираєтесь купувати чи продавати. Якщо такі розділи на сторінці відсутні, це має насторожити.

, на якому збираєтесь купувати чи продавати. Якщо такі розділи на сторінці відсутні, це має насторожити. Перевіряйте репутацію продавця . Наприклад, загугліть його номер телефону чи адресу електронної пошти. Можливо, про нього вже були негативні відгуки.

. Наприклад, загугліть його номер телефону чи адресу електронної пошти. Можливо, про нього вже були негативні відгуки. Перевіряйте номер телефону, банківську картку та посилання на сумнівний сайт на сайті Кіберполіції у розділі " Стоп фрауд ". Можливо, шахраї вже є у базі правоохоронців.

". Можливо, шахраї вже є у базі правоохоронців. Звертайте увагу на новини, у яких розповідають про поширені схеми шахрайства в інтернеті під час купівлі, продажу – або шахрайства під виглядом благодійності чи різноманітних виплат і "допомоги від держави".

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