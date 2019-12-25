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Смаколики від смутку: ці продукти допомагають уникнути депресії

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Їжа від стресу і депресії - фото 1
Їжа від стресу і депресії

Дієтологи розповіли, що найкраще їсти, щоб знизити ризики розвитку депресивних розладів та зменшити вплив стресу. Деякі продукти доволі доступні і не вимагають багато часу для приготування.

Фахівці заявили, що харчування має доволі значний вплив не лише на фізичний стан організму, а на моральне самопочуття. А найкращим варіантом раціону для зменшення ймовірності розвитку депресії є середземноморська дієта. Річ у тому, що вона складається з продуктів, які містять чимало вітамінів амінокислот та мінералів. Вони здатні покращувати настрій та загальний стан.

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Серед різних смаколиків до такої дієти входять шпинат, який багатий на магній, банани, що підіймають рівень гормону щастя, а також ананаси та сливи. Не варто забувати і про звичайні яйця, що містять вдосталь вітаміну D та амінокислот. А от популярний в Україні буряк допомагає зменшити наслідки стресу, позбавити втоми та безсоння.

Також важливими в раціоні є продукти з жирними кислотами та вітамінами групи B. Сюди входять авокадо та лосось, які також мають властивість покращувати настрій.

Середземноморська дієта від депресії - фото 376261
Середземноморська дієта від депресії

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Джерело: newsyou.info
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