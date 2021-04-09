Експерти розповіли, у скільки обійдеться ремонт складного Xiaomi Mi Mix Fold

Перший складний смартфон Xiaomi – Mi Mix Fold – не тільки найдорожчий апарат компанії. Він ще й украй складний у ремонті. З цієї причини його лагодження може обійтися дорожче, ніж покупка нового флагмана виробника.

Ціна Xiaomi Mi Mix Fold у найдоступнішій модифікації на 12 + 256 ГБ становить $ 1521. Можна подумати, що найдорожчий компонент цього пристрою – гнучкий 8,01-дюймовий AMOLED-дисплей. Однак це не так, пише GizChina.

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У разі негарантійного ремонту найбільше грошей доведеться заплатити за заміну материнської плати – 5100 юанів + 40 юанів за роботу, що разом дорівнює за нинішнім курсом приблизно $ 778. Для порівняння, майже стільки ж (4999 юанів або $ 762) коштує флагманський Xiaomi Mi11 Pro у базовій версії на 8 + 128 ГБ.



Найдорожча деталь у Xiaomi Mi Mix Fold – материнська плата

Заміна внутрішнього екрану коштує $ 595, а 6,52-дюймового зовнішнього – усього $ 107. Поміняти акумулятор на 5020 мАг обійдеться у $ 84, а модуль основної камери оцінюється у $ 63.

Відзначимо, що в Xiaomi Mi11 Ultra заміна материнської плати коштує $ 366. При цьому розцінки на ремонт іншого китайського складного смартфона ще вищі. Так, материнська плата HUAWEI Mate X2 коштує $ +1256, а внутрішній екран оцінюється у $ 884.

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