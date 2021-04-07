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Майже половина власників флагманського Meizu 18 перейшла на гаджет з iPhone

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У Meizu хизуються, що з iPhone переходять на їхні смартфони - фото 1
У Meizu хизуються, що з iPhone переходять на їхні смартфони

Компанія Meizu поділилася інформацією про продажі флагманів Meizu 18 і Meizu 18 Pro. Згідно з нею, 45% нових користувачів перейшли на її смартфони з iPhone. Вельми несподівано, якщо враховувати той факт, що раніше Meizu прогнозували кінець історії.

Більш того, Meizu розмістила плакат у китайській соцмережі Weibo, де компанія вітає нових користувачів, які відмовилися від гаджетів Apple.

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Варто відзначити, що Meizu може легко відстежувати нових користувачів, тому що її смартфони працюють тільки після реєстрації в екосистемі Flyme.

Майже половина власників флагманського Meizu 18 перейшла на гаджет з iPhone - фото 454655

Китайський виробник гаджетів у своїх підрахунках спирається на дані інтернет-магазинів, таких як JD.com. Вони розпізнають смартфон, використаний для покупки Meizu 18. У більшості випадків це був iPhone.

Нагадаємо, що Meizu 18 та Meizu 18 Pro представили на початку березня. Meizu 18 отримав 6,2-дюймовий S-AMOLED дисплей з вигнутими краями. Екран зі співвідношенням сторін 20: 9 підтримує роздільну здатність QHD + (1440 x 3200 пікселів, щільність пікселів 563 ppi), частоту оновлення 120 Гц, пікову яскравість 1300 ніт і підтримку HDR10 +. Своєю чергою Meizu 18 Pro комплектується 6,7-дюймовим S-AMOLED екраном (щільність пікселів 526 ppi), інші характеристики дисплея такі ж, як і в базовій версії.

Обидва смартфони працюють на базі мобільної платформи Snapdragon 888 у поєднанні з 8 або 12 ГБ оперативної (LPPDR5) і до 256 ГБ вбудованої пам'яті (UFS 3.1). У Meizu 18 встановлена ​​батарея на 4000 мАг, а в моделі Pro – 4500 мАг. Базова модель підтримує швидку зарядку Super mCharge потужністю 36 Вт, а модель Pro – дротову зарядку на 40 Вт і бездротову на ті ж 40 Вт (Super Wireless mCharge).

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