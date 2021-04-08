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Lenovo Legion Phone Duel 2: топовий процесор, 2 кулери та ігрові фішки
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Новий Lenovo Legion Phone Duel 2 має всі шанси стати найбільш геймерським смартфоном року. Крім топової начинки у нього два вентилятори для охолодження процесора, цілих 8 додаткових кнопок для керування в іграх і висувну фронтальну камеру, розраховану під проведення стрімів.
Lenovo Legion Phone Duel 2 успадкував концепцію попередника, але за всіма параметрами став кращим, пише The Verge. Смартфон отримав величезний 6,92-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD + і частотою оновлення 144 Гц.
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В екрані немає ніяких вирізів і отворів, а в симетричній верхній і нижній рамках можна побачити потужні стереодинаміки для створення ефекту об'ємного звучання. Як і в минулорічній моделі, фронтальна камера виїжджає з бічної грані. Це зроблено для того, щоб під час гри можна було вести прямі трансляції прямо зі смартфона. Для цього у прошивці передбачений спеціальний софт.
На задній стороні – великий виступ зі світловим логотипом Legion і подвійною камерою. Усередині нього розташовується відразу 2 мініатюрні кулери, що забезпечують приплив холодного повітря для охолодження процесора й інших компонентів.
Смартфон побудований на базі флагманської мобільної платформи Snapdragon 888 і оснащується до 18 ГБ оперативної пам'яті стандарту LPDDR5. За автономність відповідає подвійний акумулятор загальною місткістю 5050 мАг. Його можна швидко заряджати через один роз'єм USB Type-C з потужністю 65 Вт або ж відразу через два порти, тоді потужність складає 90 Вт. За запевненням виробника, повного заряду вистачає до 8 годин безперервної гри.
Оскільки смартфон у першу чергу створений для геймерів, виробник подбав про зручність керування в іграх. Подібні апарати традиційно оснащуються двома сенсорними або фізичними тригерами, але в Legion Phone Duel 2 додаткових кнопок цілих 8 штук: чотири ультразвукові на правій грані, дві сенсорні ззаду і ще дві, що реагують на силу натискання, в екрані.
Характеристики Lenovo Legion Phone Duel 2:
- Дисплей: 6,92", AMOLED, 2460х1080, 144 Гц, Gorilla Glass 5
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 888
- Оперативна пам'ять: 12/16/18 ГБ, LPDDR5
- Накопичувач: 256 / 512Гб, UFS 3.1
- Акумулятор: 5050 мАг (2 х 2750 мАг), швидка зарядка 90 Вт
- Основна камера: 64 Мп (f / 1.9) + 16 Мп (кут огляду 123 градусів)
- Фронтальна камера: 44 Мп
- Безпека: сканер відбитків пальців в екрані
- Аудіо: фронтальні стереодинаміки, підтримка Dolby Atmos
- ОС: Android 11 з інтерфейсом ZUI 12.5
- Роз'єми: два USB Type-C
- Розміри: 176 х 78,5 х 9,9-12,56 мм
- Вага: 259 грамів
Новинка надійде у продаж у Китаї вже в цьому місяці, а в Європі з'явиться в кінці травня. Базова версія на 12/256 ГБ коштуватиме в Європі € 799, а модифікація 16/512 ГБ з комплектною зарядною док-станцією обійдеться у € 999. Ціна топового варіанту з 18/512 ГБ поки не оголошена.
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