Lenovo Legion Phone Duel 2: топовий процесор, 2 кулери та ігрові фішки

Новий Lenovo Legion Phone Duel 2 має всі шанси стати найбільш геймерським смартфоном року. Крім топової начинки у нього два вентилятори для охолодження процесора, цілих 8 додаткових кнопок для керування в іграх і висувну фронтальну камеру, розраховану під проведення стрімів.

Lenovo Legion Phone Duel 2 успадкував концепцію попередника, але за всіма параметрами став кращим, пише The Verge. Смартфон отримав величезний 6,92-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD + і частотою оновлення 144 Гц.

Це цікаво: В AnTuTu назвали найпотужніші смартфони березня: рейтинг

В екрані немає ніяких вирізів і отворів, а в симетричній верхній і нижній рамках можна побачити потужні стереодинаміки для створення ефекту об'ємного звучання. Як і в минулорічній моделі, фронтальна камера виїжджає з бічної грані. Це зроблено для того, щоб під час гри можна було вести прямі трансляції прямо зі смартфона. Для цього у прошивці передбачений спеціальний софт.

На задній стороні – великий виступ зі світловим логотипом Legion і подвійною камерою. Усередині нього розташовується відразу 2 мініатюрні кулери, що забезпечують приплив холодного повітря для охолодження процесора й інших компонентів.

Смартфон побудований на базі флагманської мобільної платформи Snapdragon 888 і оснащується до 18 ГБ оперативної пам'яті стандарту LPDDR5. За автономність відповідає подвійний акумулятор загальною місткістю 5050 мАг. Його можна швидко заряджати через один роз'єм USB Type-C з потужністю 65 Вт або ж відразу через два порти, тоді потужність складає 90 Вт. За запевненням виробника, повного заряду вистачає до 8 годин безперервної гри.

Оскільки смартфон у першу чергу створений для геймерів, виробник подбав про зручність керування в іграх. Подібні апарати традиційно оснащуються двома сенсорними або фізичними тригерами, але в Legion Phone Duel 2 додаткових кнопок цілих 8 штук: чотири ультразвукові на правій грані, дві сенсорні ззаду і ще дві, що реагують на силу натискання, в екрані.

Характеристики Lenovo Legion Phone Duel 2:

Дисплей: 6,92", AMOLED, 2460х1080, 144 Гц, Gorilla Glass 5

Процесор: Qualcomm Snapdragon 888

Оперативна пам'ять: 12/16/18 ГБ, LPDDR5

Накопичувач: 256 / 512Гб, UFS 3.1

Акумулятор: 5050 мАг (2 х 2750 мАг), швидка зарядка 90 Вт

Основна камера: 64 Мп (f / 1.9) + 16 Мп (кут огляду 123 градусів)

Фронтальна камера: 44 Мп

Безпека: сканер відбитків пальців в екрані

Аудіо: фронтальні стереодинаміки, підтримка Dolby Atmos

ОС: Android 11 з інтерфейсом ZUI 12.5

Роз'єми: два USB Type-C

Розміри: 176 х 78,5 х 9,9-12,56 мм

Вага: 259 грамів

Новинка надійде у продаж у Китаї вже в цьому місяці, а в Європі з'явиться в кінці травня. Базова версія на 12/256 ГБ коштуватиме в Європі € 799, а модифікація 16/512 ГБ з комплектною зарядною док-станцією обійдеться у € 999. Ціна топового варіанту з 18/512 ГБ поки не оголошена.

Читайте також: Представлено realme X7 Pro Extreme Edition: потужний смартфон з приємною ціною