Ремонт Xiaomi Mi11 Ultra обійдеться в ціну покупки Redmi K40

Xiaomi опублікувала офіційний прайс на негарантійний ремонт флагманського Mi11 Ultra. Компанія детально розписала, на яку суму варто розраховувати новоспеченим власникам смартфона з одним з найбільших модулів основної камери, а також запропонувала заощадити, оформивши спеціальну підписку.

Найдорожчий елемент Mi11 Ultra – материнська плата, яку виробник оцінив у $ 366, пише My Drivers. Для порівняння: вартість нового Redmi K40 у модифікації 6/128 ГБ становить близько $ 310.

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Далі за списком йдуть дисплей і основна камера, ремонт яких обійде у $ 252 і $ 198 відповідно. За кришку акумуляторного відсіку Xiaomi хоче отримати $ 64, новий акумулятор обійдеться власнику гаджета у $ 27. За заміну модуля фронтальної камери доведеться віддати $ 13. Ще у $ 6 компанія оцінила роботу персоналу, який здійснює ремонт.



Найдорожча в Xiaomi Mi11 Ultra – материнська плата

Утім, у покупців у Китаї є можливість заощадити, оформивши додаткову страховку MiCare. За її умовами протягом двох років користувач може двічі змінювати дисплей Mi11 Ultra без додаткових витрат. Вартість розширеної гарантії становить $ 144.

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