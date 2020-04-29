Як зміниться форма бортпровідників через пандемію коронавірусу: фото

Філіппінський дизайнер Пуей Куінонес випустив незвичайну уніформу для бортпровідників, розроблену спеціально на час пандемії коронавірусу. Комплекти цих костюмів незабаром отримає Малайзійська авіакомпанія AirAsia.

Перевізник вже представив своїм співробітникам оновлену форму. На оприлюднених фотографіях члени екіпажу позують в комбінезонах червоного кольору з довгими рукавами і логотипом перевізника. В екіпіровку також входять захисні маски, капюшони і рукавички, які приміряли стюардеси.

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Проєкт схвалило міністерство охорони здоров'я Філіппін. Відзначається, що "антикоронавірусна" форма вже була випробувана на рейсі з Таїланду на Філіппіни.

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