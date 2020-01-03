Чому жінки люблять повільний секс

Якщо вірити порнофільмам, то технічно правильний секс має бути швидким і інтенсивним. Але це не завжди так.

Багатьом жінкам подобається повільно і довго, тому що так є можливість відчути партнера, насолодитися близькістю.

І ще: Чотири причини, чому чоловік відмовляється від сексу

Повільний секс (якщо це не секс з останніх сил на межі засинання), як правило, ніжніший, а ніжність і уважність партнера у відносинах жінки цінують найбільше.

До того ж, це зовсім неправда, що чоловікам повільний секс не подобається. Чоловіки теж є різні, і у кожного свої переваги. Пристрасність, темпераментність обумовлюється чоловічим статевим гормоном тестостероном. Водночас, якщо у чоловіка проявляють себе жіночі статеві гормони естрогени, то такі чоловіки поводяться з жінками ніжно і лагідно, з ними статевий акт триває довго, з періодом залицянь і тривалими прелюдіями. Багатьом жінкам саме такі чоловіки і подобаються.

ТЕСТ: Вгадай, порно чи кадр з фільму (18+)