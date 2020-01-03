На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чому жінки люблять повільний секс
-
- 13
Якщо вірити порнофільмам, то технічно правильний секс має бути швидким і інтенсивним. Але це не завжди так.
Багатьом жінкам подобається повільно і довго, тому що так є можливість відчути партнера, насолодитися близькістю.
І ще: Чотири причини, чому чоловік відмовляється від сексу
Повільний секс (якщо це не секс з останніх сил на межі засинання), як правило, ніжніший, а ніжність і уважність партнера у відносинах жінки цінують найбільше.
До того ж, це зовсім неправда, що чоловікам повільний секс не подобається. Чоловіки теж є різні, і у кожного свої переваги. Пристрасність, темпераментність обумовлюється чоловічим статевим гормоном тестостероном. Водночас, якщо у чоловіка проявляють себе жіночі статеві гормони естрогени, то такі чоловіки поводяться з жінками ніжно і лагідно, з ними статевий акт триває довго, з періодом залицянь і тривалими прелюдіями. Багатьом жінкам саме такі чоловіки і подобаються.
ТЕСТ: Вгадай, порно чи кадр з фільму (18+)
-
16:21Чому жінки люблять повільний секс
-
15:43Задля клімату в Німеччині знизили вартість квитків на поїзди
-
15:13Disney + назвав серіали, які вийдуть у 2020 році
-
14:446 причин, через які люди брешуть
-
14:17Як виглядає перший електричний суперкар зі Шрі-Ланки
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:00Пробне ЗНО 2020: реєстрація, ціни, перелік предметів і дати тестування
-
13:43Як виглядає найстаріший у світі ліс
-
13:31Вірші на Різдво 2020 для дітей: найкращі різдвяні віршики на Коляду
-
13:16Наречена Зінченка Влада Седан оголилася заради Нового року
-
13:0012 страв на Святвечір: перелік і рецепти традиційних пісних страв
-
12:45Porsche 911 вперше вийшов у спецверсії: фото
-
12:30Ці продукти допоможуть швидко відновитися після застілля
-
12:20Картинки з Днем ангела Юлії: гарні листівки і відкритки з іменинами
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:01Привітання з Днем ангела Юлії 2020: вірші, смс і проза на іменини
-
11:45"Гола" Кортні Кардашян на підлозі збентежила мережу
-
11:16Кріштіану Роналду показав, як святкує новорічні свята
-
11:00Натхнення чи плагіат: що не так з новорічним привітанням Володимира Зеленського
-
10:43Названі найдорожчі весілля десятиліття
-
10:14Супрун розповіла, чи потрібен після свят детокс
-
09:47Єву Лонгорію підловили на використанні фотошопу
-
09:19У NASA створили путівник по небу в січні: чарівне відео
-
08:54Сексуальна Джіджі Хадід знялася топлес для новорічного календаря
-
08:21Кіт-бешкетник зламав фігуру з 2432 деталей конструктора
-
15:13Disney + назвав серіали, які вийдуть у 2020 році
-
13:0012 страв на Святвечір: перелік і рецепти традиційних пісних страв
-
10:14Супрун розповіла, чи потрібен після свят детокс
- 02 січня
-
21:544 режими сну, які дозволять вам виспатися за лічені години
-
19:50Відьмак та Ірландець: Netflix назвав 10 своїх найуспішніших фільмів і серіалів
-
19:15Різниця є: Вакарчук відповів на новорічне звернення Зеленського різким віршем
-
17:00Українська музика 2019 року: рейтинг ТОП 100 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
15:30Українські щедрівки для дітей і дорослих: тексти найкращих пісень
-
13:55ТОП-3 продукти, які вбережуть вас від зимової застуди
-
12:15Нові серіали січня 2020: список новинок, які вам точно сподобаються
-
09:23Настя Каменських стала тренером ювілейного шоу Голос країни 10
- 01 січня
-
21:525 природних способів швидко заснути
-
19:00Перемоги року: топ 10 досягнень українців у 2019
-
16:00Як виглядав 2019 рік: головні події у 15 фотографіях
-
14:00Кінопрем'єри січня 2020: найкращі нові фільми, які вийдуть у прокат
-
12:00Найпопулярніші Coubs 2019 року: 10 коротких відео, які розсмішать вас до сліз
-
10:00Новорічні приколи: анекдоти й жарти, які піднімуть вам настрій 1 січня
- 31 грудня
-
23:53Новорічне привітання президента: дивитись відео, що побажав Володимир Зеленський
-
20:24Найочікуваніші туристичні тренди у 2020 році
-
18:33Серіали 2020: список найочікуваніших прем'єр, які варті вашої уваги
-
16:20Пісні на Новий рік 2020: плейлист новорічних треків для зустрічі року Щура
-
14:00Як змінилися діти з новорічних фільмів: неймовірні фото
-
12:00ТЕСТ: Отримай передбачення на Новий 2020 рік
-
09:00Телепрограма на Новий рік: що покажуть українські канали в новорічну ніч
-
08:25Ремонт доріг в Україні: що змінилося у 2019 році