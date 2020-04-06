Чи корисно бути трудоголіком: відповідь учених

Чому не варто бути трудоголіком

Чимало людей перетворюють роботу у сенс життя та часто викладають всі сили на досягнення цілей. Медики розповіли, як це впливає на здоров'я.

Дослідники з національного онкологічного центру Кореї заявили, що людям не варто працювати більше як 10 годин на день. Річ у тому, що така денна зміна збільшує ризики розвитку захворювань щитоподібної залози.

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Тому, якщо ви шанувальник роботи 24/7, варто нарешті зробити перерву та переглянути власні пріоритети. Трудоголізм призводить до постійних стресів, які переводять людей у зону ризику багатьох недуг.

Чому не варто бути трудоголіком

Виявилось. що діагноз гіпотиріоз (брак гормонів щитоподібної залози) ставлять 3,5% людей, для яких нормально працювати понаднормово. До слова, цей показник знижується до 1,4%, якщо працівник проводить на робочому місці менше ніж 8 годин.

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