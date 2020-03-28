Названо найбезпечніші та найнебезпечніші професії при коронавірусі

Американське видання NY Times підрахувало, скільки хворих на коронавірусну інфекцію серед представників різних професій. Отримані результати перетворили на діаграму.

Найнебезпечнішими NY Times називає професії лікарів, що й не дивно: їм доводиться контактувати з хворими, перебуваючи при цьому у безпосередній близькості. На першому місці – стоматологи, за ними слідують парамедиків, медсестри, лікарі "швидкої допомоги" і сімейні лікарі.

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Також небезпечними з точки зору можливості зараження коронавірусом названі професії поліцейських і пожежників. Пожежні у США часто виконують функції служби порятунку, тому теж багато контактують з людьми. Третя група ризику – викладачі: в університетах, школах і вихователі дитячих садів.

З невеликим відривом (по зафіксованих випадках зараження) слідують працівники сфери сервісу: продавці у магазинах, офіціанти, перукарі, працівники фастфудів. Також NY Times підкреслює, що здебільшого у цій сфері самозайняті люди, у яких немає іншого джерела доходу або накопичень, тому вони продовжують працювати, щоб прогодувати себе і сім'ю, навіть якщо відчують себе хворими, тим самим ризикуючи здоров'ям і життям своїх клієнтів.

Найбезпечнішими названі професії лісоруба, художника (включаючи скульпторів і ілюстраторів), фермерів. Слідом за ними йдуть астрономи, економісти, програмісти, працівники дорожніх служб і представники інших професій, які працюють віддалено або на фрілансі без контактів з іншими людьми.

Рівні ризику для різних робіт були розраховані з використанням O*NET – бази даних, підтримуваної Міністерством праці.

Станом на 27 березня у США зареєстровано найбільшу кількість хворих (країна обігнала Італію і Китай).

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