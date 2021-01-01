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Експерти розповіли, коли електромобілі коштуватиму дешевше бензинових авто

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Уже скоро електромобілі будуть дешевшими за звичайні авто - фото 1
Уже скоро електромобілі будуть дешевшими за звичайні авто

Однією з головних перешкод на шляху масових продажів електромобілів досі залишається їх висока вартість, що виникає на тлі дорожнечі акумуляторів. Згідно з останніми звітами BloombergNEF, вже до 2023 року електрокари стануть дешевше за машини на викопному паливі.

Дослідницька організація у галузі енергетики BloombergNEF надала інформацію про зростання привабливості автомобілів з електричними двигунами.

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Повідомляється, що ще у 2010 році вартість 1 кВт*год акумулятора становила $ 1100. За десятиліття вона опустилася до поточних $ 137. За їх словами, для зниження вартості електромобілів і підвищення їх привабливості потрібно, щоб цей показник упав нижче $ 100.

У звіті вказується, що це трапиться вже до 2023 року, коли за 1 кВт*год акумулятора даватимуть $ 101. Дослідники вказують, що це середньоринковий показник, оскільки уже зараз у Китаї є електротранспорт, в якому вартість 1 кВт*год становить $ 105. Це великі автобуси з тяговими акумуляторами на основі літію та фосфату заліза. Також повідомляється, що масовий перехід на електромобілі відбудеться з появою твердотільних батарей нового покоління.

Експерти розповіли, коли електромобілі коштуватиму дешевше бензинових авто - фото 441569
Як змінювалася вартість 1 кВт*год акумулятора в електромобілях

Експерти запевняють, що нова технологія виявиться на 40% дешевшою за існуючі літій-іонні акумулятори, а середня ціна за 1 кВт*год повинна впасти до $ 58, що значно знизить вартість автомобілів.

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