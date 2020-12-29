Chevrolet показав найдешевший автомобіль у США

Компанія Chevrolet представила оновлений хетчбек Spark 2021 модельного року, який став найдоступнішим автомобілем в США. Автівка обійдеться у 13400 доларів.

Chevrolet Spark пропонується як в трьох-, так і в п'ятидверному виконанні. У стандартну комплектацію LS входять інфо-розважальна система з 7-дюймовим сенсорним дисплеєм і підтримкою Android Auto і Apple CarPlay, камера заднього виду і 10 подушок безпеки.

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Доплативши 1900 доларів за версію 1LТ до цього списку додадуться 15-дюймові диски, доступ без ключів, сигналізація, електроприводи вікон і багатофункціональне кермо. А у версії Activ за 16400 доларів автомобіль отримає "позашляховий" вигляд, що включає інші бампера, колісні диски з оригінальним малюнком, збільшений дорожній просвіт, рейлінги на даху і сидіння з обробкою зі шкірозамінника.

Незалежно від обраної комплектації всі автомобілі сімейства оснащуються 1,4-літровим мотором, у парі з ним можуть працювати як стандартна 5-ступінчаста "механіка", так і "автомат". Залежно від трансмісії Chevrolet Spark витрачає в міському циклі 7,8-8,1 л на 100 км.

В Україні Chevrolet Spark пропонується в попередньому поколінні Ravon R2. Він оснащений 85-сильним 1,25-літровим мотором і 4-ступінчастим автоматом. Вартість моделі стартує з 288 200 грн (10160 доларів).

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