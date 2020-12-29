На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Chevrolet показав найдешевший автомобіль у США
-
- 22
Компанія Chevrolet представила оновлений хетчбек Spark 2021 модельного року, який став найдоступнішим автомобілем в США. Автівка обійдеться у 13400 доларів.
Chevrolet Spark пропонується як в трьох-, так і в п'ятидверному виконанні. У стандартну комплектацію LS входять інфо-розважальна система з 7-дюймовим сенсорним дисплеєм і підтримкою Android Auto і Apple CarPlay, камера заднього виду і 10 подушок безпеки.
І ще: Toyota розпочала продаж компактного електрокара, який менший за Smart
Доплативши 1900 доларів за версію 1LТ до цього списку додадуться 15-дюймові диски, доступ без ключів, сигналізація, електроприводи вікон і багатофункціональне кермо. А у версії Activ за 16400 доларів автомобіль отримає "позашляховий" вигляд, що включає інші бампера, колісні диски з оригінальним малюнком, збільшений дорожній просвіт, рейлінги на даху і сидіння з обробкою зі шкірозамінника.
Незалежно від обраної комплектації всі автомобілі сімейства оснащуються 1,4-літровим мотором, у парі з ним можуть працювати як стандартна 5-ступінчаста "механіка", так і "автомат". Залежно від трансмісії Chevrolet Spark витрачає в міському циклі 7,8-8,1 л на 100 км.
В Україні Chevrolet Spark пропонується в попередньому поколінні Ravon R2. Він оснащений 85-сильним 1,25-літровим мотором і 4-ступінчастим автоматом. Вартість моделі стартує з 288 200 грн (10160 доларів).
Читайте також: Представлено 400-сильний Dacia Duster для справжнього бездоріжжя
-
14:50Папарацці підловили розповнілу Лану Дель Рей: фото шокували шанувальників співачки
-
14:19До і після ремонту: ефектні дизайни помешкань, від яких важко відвести погляд
-
14:00Як гарно прикрасити ялинку на Новий рік 2021: оригінальні ідеї у фото
-
13:47У США назвали найкращу ринг-гьорл 2020 року у MMA: гарячі знімки красуні
-
13:20Chevrolet показав найдешевший автомобіль у США
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
13:00Небезпека новорічних феєрверків: що потрібно знати про піротехніку
-
12:52Автор Гри престолів Джордж Мартін назвав улюблений серіал 2020 року
-
12:31Телепрограма на Новий рік 2021: що покажуть українські канали в новорічну ніч
-
12:15Як Нова пошта і Укрпошта працюватимуть на новорічні свята 2021: графік роботи
-
12:03ТЕСТ: Що тобі треба встигнути зробити перед Новим роком
-
11:51Зірка серіалу Ферзевий гамбіт знялася у рекламі аромату Viktor&Rolf в прозорому наряді
-
11:37Тости на Новий рік 2021: оригінальні і прикольні новорічні побажання
-
11:23Гравець Динамо став батьком і показав свого первістка
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:50Tesla Model S вперше в історії стане бензиновим автомобілем
-
10:19Геймери нарікають на проблемне користування новою PlayStation 5
-
09:47У мережі показали меню з шаленими цінами у Буковелі
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 грудня
-
08:48Hubble зробив знімок незвичайної яскравої спіральної галактики
-
08:22Експерт розповіла, як уникнути відчуття голоду і менше при цьому їсти
-
07:55У Сан-Франциско з'явився загадковий моноліт з імбирних пряників
-
07:22Учені назвали спосіб приготування кави, від якого варто відмовитися усім
- 28 грудня
-
21:45Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
21:2029 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
14:19До і після ремонту: ефектні дизайни помешкань, від яких важко відвести погляд
-
12:52Автор Гри престолів Джордж Мартін назвав улюблений серіал 2020 року
-
12:03ТЕСТ: Що тобі треба встигнути зробити перед Новим роком
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 грудня
-
07:22Учені назвали спосіб приготування кави, від якого варто відмовитися усім
- 28 грудня
-
21:45Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
19:22Ціна на новорічний стіл 2021: у скільки обійдеться святкове меню
-
17:06ТЕСТ: Вгадай, звідки ця новорічна ялинка
-
16:20Модний колір Нового 2021 року, який буде в тренді в рік Білого Бика
-
14:20Яник, Принц та Хрусталіна: названо найрідкісніші імена в Україн у 2020 році
-
11:21Лайфхак дня: житель США показав, як очистив будинок від снігу за кілька хвилин (відео)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 грудня
-
07:20Погода в Україні 28 грудня: прогноз на понеділок по містах
- 27 грудня
-
21:51Учені розповіли, яких чоловіків вважають найкращими коханцями
-
19:21Жінки це люблять, але чоловіки про це часто забувають
-
16:20Гороскоп на цей тиждень 28 грудня – 3 січня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:26Найкраща нова музика грудня: ідеальний плейлист зими
-
11:23Переможець Мастер Шеф 10 – Яна Балог: біографія і фото
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 грудня
- 26 грудня
-
21:5120 невдалих фраз, які не варто озвучувати під час сексу
-
19:2110 типів людей, які шалено бісять на Новий рік
-
16:19ТОП 5 серіалів для затишного зимового вечора
-
14:51ТЕСТ: Вгадай, як називають Санта Клауса в різних країнах
-
12:20Яким знакам Зодіаку сьогодні не можна байдикувати
-
09:56Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 грудня