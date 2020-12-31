На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Експерти розповіли, чому варто відмовитися від тренувань насамоті
-
- 7
Групові вправи дуже популярні: близько 40% регулярно займаються груповими заняттями фітнесом. Напередодні пандемії коронавірусу Американський коледж спортивної медицини передбачив, що груповий фітнес стане однією з трьох основних тенденцій фітнес-індустрії у 2020 році – і не дарма.
Вправи мають очевидну користь для вашого здоров'я та добробуту, а побічні ефекти – наприклад, зниження артеріального тиску, поліпшення глікемічного контролю, поліпшення сну – у переважній більшості випадків позитивні. І заняття у групах можуть мати особливо позитивний ефект.
Це цікаво: Як ефективно наростити м'язову масу: 6 простих порад
Якщо ви подумували про те, щоб приєднатися до онлайн-групового заняття або вас заохочували до цього інші, – ось кілька заснованих на дослідженнях причин, чому це може бути гарною ідеєю.
Всі інші роблять це, чому не ви?
Інші люди впливають на ваше ставлення й емоційну реакцію на вправи. Тобто вони можуть вплинути на те, як ви ставитеся до тренувань, що дуже важливо для визначення того, чи виконаєте ви їх чи ні. Якщо ви познайомитеся з іншими людьми, які регулярно займаються спортом, ви почнете сприймати їх як позитивніші, поширеніші, бажаніші та здійсненніші.
Знайомство з іншими людьми, які займаються спортом, впливає на ваше ставлення – ваші думки та почуття – до вправ.
Веселощі з друзями мотивують
Навіть якщо ви вже вирішили, що вправи – це те, що ви хочете і збираєтеся робити, існують різні види мотивації, які можуть визначити, чи успішні ви на початку і протягом виконання вправ. Тренування з іншими можуть підвищити цю мотивацію. Вища якість або тип мотивації називається внутрішньою мотивацією – ви робите щось, тому що сама поведінка приносить задоволення, приносить задоволення або і те, і інше. Якщо вам подобаються вправи, а не тільки позитивні відчуття, які ви відчуваєте після тренування, у вас більше шансів дотримуватися їх.
Це задоволення можуть доставити заняття з іншими людьми, навіть якщо заняття саме по собі важке або не те, що вам подобається. Групові вправи можуть перетворити тренування на веселе соціальне заняття, яке змусить вас продовжувати ним займатися.
Читайте також: Достатньо 11 хвилин: учені розповіли, як продовжити тривалість життя
-
21:51Instagram назвав найпопулярніші фотографії 2020 року
-
21:211 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:47Експерти розповіли, чому варто відмовитися від тренувань насамоті
-
20:19DxOMark назвав найкращі камерофони 2020 року
-
19:48Зустрічайте Новий рік з моктейлем: рецепт корисного напою від американських кардіологів
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:177 поколінь Porsche 911 Turbo позмагалися у гонці: круте відео
-
18:46Експерти назвали собівартість Xiaomi Mi11: цифра наближається до показника iPhone 12
-
18:18Гороскоп на 1 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:48Як працюватиме метро у Києві у новорічну ніч: розклад
-
17:192020 рік в Україні у фото від Ukraїner: круті кадри з експедицій нашою країною
-
16:48На Android з'явилася нова крута функція від Google: власники iPhone позаздрять
-
16:19Учені розповіли, чому не варто слухати новорічну музику у фоні
-
15:48Microsoft створила штучний інтелект для приготування смачних сирних снеків
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:17Супермен і Лоїс: дивіться трейлер серіалу про сімейне життя супергероя від CW
-
14:46Автомобілі BMW вітають своїх власників з Новим роком і Різдвом
-
14:18Чому деякі ялинки блакитного кольору
-
13:50Яку незвичайну властивість має паприка
-
13:32Найкращі образи Олени Зеленської у 2020 році
-
13:19Найкраща зарубіжна музика 2020: плейлист ТОП 100 популярних пісень року
-
13:00Автори S.T.A.L.K.E.R. 2 показали дебютний тизер гри
-
12:42Привітання з Новим роком 2021 у віршах: оригінальні віршовані побажання
-
12:14Від Біллі Айліш відписалися відразу 100 тисяч фанатів: все через еротику 18+
-
11:59Що приготувати на Новий рік 2021: рецепти новорічних салатів
-
21:51Instagram назвав найпопулярніші фотографії 2020 року
-
19:48Зустрічайте Новий рік з моктейлем: рецепт корисного напою від американських кардіологів
-
17:192020 рік в Україні у фото від Ukraїner: круті кадри з експедицій нашою країною
-
13:19Найкраща зарубіжна музика 2020: плейлист ТОП 100 популярних пісень року
-
11:15Фільми з Ентоні Хопкінсом: найкращі ролі актора, які принесли йому світову славу
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 грудня
-
07:18Погода на 31 грудня – 1 січня: прогноз від Наталки Діденко
- 30 грудня
-
21:502010 проти 2020: користувачі показують, які змінились за цей час (ефектні фото)
-
17:54Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
14:52Автолюбителі показали, як поліпшити слабке світло ліхтарів заднього ходу
-
11:53Скільки можна зберігати олів'є, холодець і шубу: лайфхаки, які продовжать життя стравам
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 грудня
-
07:49Погода в Україні 30 грудня: прогноз на сьогодні
- 29 грудня
-
21:53Як весело провести свята наодинці: поради секс-експерта
-
19:19Флейм, крінж, фіча: ТОП 10 сленгових слів, які використовує українська молодь
-
16:51Найкращі новорічні та різдвяні мультфільми: ТОП 10 анімацій про Різдво
-
14:19До і після ремонту: ефектні дизайни помешкань, від яких важко відвести погляд
-
12:52Автор Гри престолів Джордж Мартін назвав улюблений серіал 2020 року
-
12:03ТЕСТ: Що тобі треба встигнути зробити перед Новим роком
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 грудня
-
07:22Учені назвали спосіб приготування кави, від якого варто відмовитися усім
- 28 грудня
-
21:45Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
19:22Ціна на новорічний стіл 2021: у скільки обійдеться святкове меню
-
17:06ТЕСТ: Вгадай, звідки ця новорічна ялинка
-
16:20Модний колір Нового 2021 року, який буде в тренді в рік Білого Бика