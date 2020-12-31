Експерти розповіли, чому варто відмовитися від тренувань насамоті

Групові вправи дуже популярні: близько 40% регулярно займаються груповими заняттями фітнесом. Напередодні пандемії коронавірусу Американський коледж спортивної медицини передбачив, що груповий фітнес стане однією з трьох основних тенденцій фітнес-індустрії у 2020 році – і не дарма.

Вправи мають очевидну користь для вашого здоров'я та добробуту, а побічні ефекти – наприклад, зниження артеріального тиску, поліпшення глікемічного контролю, поліпшення сну – у переважній більшості випадків позитивні. І заняття у групах можуть мати особливо позитивний ефект.

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Якщо ви подумували про те, щоб приєднатися до онлайн-групового заняття або вас заохочували до цього інші, – ось кілька заснованих на дослідженнях причин, чому це може бути гарною ідеєю.

Всі інші роблять це, чому не ви?

Інші люди впливають на ваше ставлення й емоційну реакцію на вправи. Тобто вони можуть вплинути на те, як ви ставитеся до тренувань, що дуже важливо для визначення того, чи виконаєте ви їх чи ні. Якщо ви познайомитеся з іншими людьми, які регулярно займаються спортом, ви почнете сприймати їх як позитивніші, поширеніші, бажаніші та здійсненніші.

Знайомство з іншими людьми, які займаються спортом, впливає на ваше ставлення – ваші думки та почуття – до вправ.

Веселощі з друзями мотивують

Навіть якщо ви вже вирішили, що вправи – це те, що ви хочете і збираєтеся робити, існують різні види мотивації, які можуть визначити, чи успішні ви на початку і протягом виконання вправ. Тренування з іншими можуть підвищити цю мотивацію. Вища якість або тип мотивації називається внутрішньою мотивацією – ви робите щось, тому що сама поведінка приносить задоволення, приносить задоволення або і те, і інше. Якщо вам подобаються вправи, а не тільки позитивні відчуття, які ви відчуваєте після тренування, у вас більше шансів дотримуватися їх.

Це задоволення можуть доставити заняття з іншими людьми, навіть якщо заняття саме по собі важке або не те, що вам подобається. Групові вправи можуть перетворити тренування на веселе соціальне заняття, яке змусить вас продовжувати ним займатися.

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