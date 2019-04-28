Експерти розповіли, чому необхідно щодня цілуватися

На думку експертів, щоденні поцілунки приносять неабияку користь людині. Зокрема, вони позитивно впливають на загальний стан здоров'я, а також на самопочуття.

На думку вчених, поцілунки мають знеболювальну дію. Вони полегшують стан при спазмах, мігрені і навіть ПМС. Аби отримати бажаний результат, цілувати слід ніжно, довго і в чутливі до поцілунків зони. Позитивний ефект дадуть пристрасні поцілунки на початку і в кінці дня.

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Звичка цілуватися може допомогти при схудненні. Звичайно, тренування в спортзалі будуть ефективнішими в плані спалювання калорій, однак і поцілунки підуть на користь фігурі. Крім того, люди цілуються, щоб зняти напругу. Також поцілунок – це хороша альтернатива непотрібним перекушування. Замість того щоб щось з'їсти, краще поцілувати кохану людини.

Експерти вважають, що поцілунки позитивно впливають на імунну систему. Під час цього процесу відбувається обмін бактеріями, що містяться в слині, які стимулюють активність імунітету.

Також поцілунки покращують стан під час стресів і сприяють виробленню гормону радості.

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