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Експерти розповіли, чи корисно спати на лівому боці
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Складно встановити, наскільки старий міф про шкоду сну на лівому боці, але легко припустити ймовірну причину його появи. Тут немає нічого дивного, адже з лівого боку у людини розташовується серце. Спробуймо розібратися, чи шкідливо спати на лівому боці.
Гіпотеза про те, що уві сні на лівому боці можуть здавлюватися певні органи не нова. Науковці провели низку досліджень та спостережень, які пролили світло на користь або ж шкоду від сну у цій позиції.
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Лівий бік і серцево-судинна система
Учені неодноразово вказували, що у сну на лівому боці можуть бути позитивні ефекти. Як не дивно, він може бути корисним для кровотоку. Він допомагає крові повертатися до серця, пояснював в інтерв'ю CNN Крістофер Вінтер, директор Центру медицини сну Лікарні імені Марти Джефферсон. Зробивши повний оборот по організму, кров повертається у серце з правого боку. Спеціаліст висловив думку, що "при сні на лівому боці правий бік залишається не придавленим, що потенційно має сприяти поліпшенню кровообігу".
Лівий бік і шлунок
Згідно з дослідженнями, особливо корисно спати на лівому боці при гастро-езофагальноій рефлюксній хворобі (ГЕРХ) або печії, під час яких кислий вміст шлунка потрапляє у стравохід – це викликає відчуття печіння або тяжкості "під ложечкою". Нагадаємо, шлунок розташовується зліва. Якщо людина лежить на правому боці, орган опиняється "на підвищенні", що полегшує "затікання" шлункового соку в стравохід.
У 2006 році Стенфордського вчені показали, що сон на лівому боці пов'язаний з полегшенням симптомів ГЕ. Також зменшення болю сприяли підняття головного кінця ліжка і схуднення. З цими даними узгоджуються результати інших досліджень. Своєю чергою, сон на правій стороні може сприяти появі печії, а також збільшує ймовірність розслаблення сфінктера між шлунком і стравоходом (також викликаючи симптоми ГЕРХ).
Лівий бік і вагітність
Можливо, ліва сторона оптимальна для сну при вагітності: одне дослідження показало, що така поза пов'язана зі зниженням ризику мертвонародження. Наступні праці не повторювали цього результату, проте, низка досліджень підтверджує рекомендацію, згідно з якою вагітним краще спати на боці.
Сон не лівому боці при вагітності збільшує кровотік плоду, а також знижує тиск на печінку, вказує Національний фонд сну США. Передбачається, що останній сприяє профілактиці утворення каменів у жовчному міхурі у жінок.
То лівий бік кращий?
Наукових даних на користь того, що спати на лівому боці шкідливо, не існує. Однак заявити, що це найкраща поза для відпочинку, теж не можна. Ймовірно, для здорових людей, які не виношують дитину, у принципі не можна назвати кращу позу. Вчені не беруться робити подібні заяви.
"Ми могли б заявляти про те, що деякі [пози] кращі, ніж інші. Але існують застереження", – вказує невролог Рейчел Салас, професор Медичного центру Університету Джонса Хопкінса.
При виборі положення для сну потрібно враховувати різні фактори. У першу чергу – стан здоров'я. Наприклад, положення на спині багато фахівців називають оптимальним для сну. Водночас воно погано підходить для людей, які страждають апное уві сні. Таким чином, у багатьох випадках виправдане обговорення оптимальної пози для сну зі своїм сімейним лікарем.
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