Експерти порівняли автономність iPhone SE 2020 та iPhone 8: тотальний клон?

Представлений нещодавно iPhone SE (2020) отримав сучасний процесор, а ось корпус і акумулятор у нього від iPhone 8. У зв'язку з цим багато користувачів свідомо стали говорити про скромну за нинішніми мірками автономність нового смартфона.

Автор YouTube-каналу iAppleBytes вирішив з'ясувати, скільки працює новий iPhone у порівнянні зі старим. В iPhone 8 встановлений акумулятор на 1831 мАг, натомість у новому iPhone SE стоїть батарея на 1810 мАг.

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Для порівняння яскравість на обох смартфонах була виставлена ​​на 25%, після чого на них був запущений бенчмарк Geekbench 4 у режимі тестування автономності.

"Дідок" iPhone 8 відразу ж почав розряджатися швидше за новішу модель та вимкнувся через 3 години і 9 хвилин, отримавши 1887 бали. iPhone SE (2020) пропрацював 4 години 12 хвилин з результатом 2515 бали.

Таким чином, iPhone SE (2020) навіть з урахуванням тієї ж місткості акумулятора працює помітно довше свого прабатька. Ймовірно, це заслуга процесора A13 Bionic, виконаного по більш енергоефективному техпроцесу.

Раніше ентузіасти вирішили перевірити ремонтопридатність нового iPhone, порівнявши його "нутрощі" зі стареньким iPhone 8. Виявилося, між смартфонами дуже багато спільного, але використати акумулятор від "вісімки" у новому SE 2020 не вийде.

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