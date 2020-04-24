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Ентузіасти перевірили ремонтопридатність нового iPhone SE: спосіб вас вразить

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Новий iPhone SE працює з компонентами від iPhone 8 - фото 1
Новий iPhone SE працює з компонентами від iPhone 8

Незабаром після презентації iPhone SE 2020 смартфон потрапив до рук журналістів і блогерів. І поки одні тестували можливості його камери, інші взялися оцінювати "внутрішній світ" гаджета.

Наприклад, автор YouTube-каналу AA Tech не просто розібрав смартфон, але і спробував замінити частину його комплектуючих на аналоги від iPhone 8, щоб перевірити, чи суттєво новинка відрізняється від свого "предка".

До теми: Скільки балів набирає iPhone SE 2020 в AnTuTu: результати засмучують

Попри використання продуктивнішого заліза, смартфон зразка 2020 року зовні є копією моделі трирічної давності. Розібравши iPhone SE (2020), блогер виявив, що схожість поширюється і на внутрішнє компонування. Це навело його на думку "підкинути" смартфону комплектуючі від iPhone 8, і подивитися, що з цього вийде.

Як виявилося, дисплеї гаджетів повністю сумісні. На цьому сюрпризи неординарного розбирання не закінчилися: ентузіаст без проблем зміг встановити у корпус новинки материнську плату від "вісімки" – правда, при цьому довелося використовувати і акумулятор старої моделі через несумісність роз'єму для її під'єднання.

Через кілька секунд блогер увімкнув "гібрид": під'єднані до материнки від iPhone 8, динаміки, сенсорний екран і модуль камери iPhone SE (2020) працювали у нормальному режимі. За висновком блогера, така сумісність здешевлює ремонт гаджета в разі поломки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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