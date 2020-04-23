Скільки балів набирає iPhone SE 2020 в AnTuTu: результати засмучують

У мережі вже почали з'являтися перші огляди нового iPhone SE, а разом з тим стає відомо все більше подробиць про найдоступніший смартфон від Apple. Так, у мережі "засвітилися" результати тестування новинки у бенчмарках, які дещо не збігаються з очікуваннями.

Нагадаємо, що новий iPhone SE оснащений процесором A13 Bionic, 3 ГБ оперативної пам'яті й екраном з роздільною здатністю всього 1334x750 пікселів.

Це цікаво: Apple випустить усіма улюблений збільшений iPhone SE

Передбачалося, що з такими характеристиками його продуктивність буде на рівні або навіть вищою, ніж у інших смартфонів Apple. Однак в AnTuTu він набрав 492 166 балів. І хоча це високий результат, він помітно нижчий, якщо порівнювати з дорожчими моделями компанії. Наприклад, iPhone 11 з таким же процесором, 4 ГБ оперативної пам'яті і вищою роздільною здатністю екрану (1792х828) видає у цьому тесті у середньому 517 400 балів.

І хоча iPhone SE (2020) з незрозумілих причин не дотягує до iPhone 11 і iPhone 11 Pro, він помітно продуктивніший за дорожчий iPhone XS Max.

Нагадаємо, що на ринку США iPhone SE 2020 коштує 399 доларів за версію на 64 ГБ. Європейським користувачам доведеться за аналогічну варіацію заплатити уже 479 євро. Що ж стосується українських покупців, то достеменно невідомо, скільки коштуватиме новинка в нас. Експерти передбачають, що його ціна стартуватиме з позначки 14 999 гривень за базову версію.

Читайте також: Користувачі звинуватили HUAWEI у брехні: фото зроблені не на P40 Pro, а на дзеркалку