Блогер порівняв камери iPhone 11 та iPhone SE 2020: хто кращий?

Під час анонсу iPhone SE (2020) компанія Apple традиційно не називала детальні технічні характеристики смартфона. Зокрема, найбільше запитань викликала камера "бюджетного айфона". Розібратися в цьому вирішив відомий техноблогер, який порівняв камери нового iPhone SE і торішнього iPhone 11.

iPhone SE (2020) отримав одну камеру з роздільною здатністю 12 Мп, діафрагмою f / 1.8, оптичною стабілізацією зображення і можливістю запису відео у форматі 4K @ 60 fps. Згідно з офіційним описом, в iPhone 11 використовується схожа за характеристиками основна камера, а також другий ультраширококутний модуль на 12 Мп.

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iPhone SE підтримує запис відео на фронтальну камеру тільки в 1080p, тоді як iPhone 11 вміє знімати у 4K. Крім того, дорожча модель видає деталізованішу картинку і має ширший динамічний діапазон, що наочно видно по засвітах на iPhone SE.

При зйомці відео на основну камеру різниця між смартфонами незначна, однак на iPhone 11 трохи краща стабілізація, ширший динамічний діапазон і трохи менше звукових шумів. Зате швидкість фокусування на обох моделях однаково швидка.

Оскільки iPhone SE не підтримує режим нічної зйомки, при нестачі світла кадри на iPhone 11 виходять помітно світлішими та деталізованішими. У портретному режимі iPhone 11 трохи краще розпізнає межі об'єкта, але обидва смартфони роблять це не ідеально.

При хорошому освітленні фронтальні камери обох гаджетів знімають приблизно на одному рівні, але селфі на iPhone 11 виходять деталізованішими та з ширшим динамічним діапазоном, особливо в портретному режимі.

Раніше стало відомо, що iPhone SE (2020) трохи поступається iPhone 11 у плані продуктивності.

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